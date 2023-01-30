"Мы получим все": у Зеленского назвали сроки поставки танков в Украину

У ВСУ есть определенные танковые возможности, помимо тех, которые предоставят партнеры, говорит Подоляк.

Подоляк / Википедия, ОПУ

Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что правительства есть конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся западные танки.

В эфире телемарафона Подоляк отметил, что к этим датам военная помощь от партнеров и союзников поступит в Украину.

"У нас есть конкретные даты, когда нам нужны эти танки, и они к этим датам будут у нас", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина получит все, что нужно в полном объеме, в тот момент когда вооружение понадобится ВСУ.

"До момента начала определенных действий, в которых будут принимать участие сформированные новые танковые штурмовые бригады, мы будем постоянно читать, что те или иные партнеры нам "дадут оружие в 2030 году", потому что с приходом Герасимова гибридный компонент российской "СВО" только повысился... Поэтому давайте так: мы получим все, что нам нужно в том объеме, в котором нужно, в тот момент, когда это будет нужно ВСУ", - рассказал он.

По его словам, у ВСУ есть определенные танковые возможности, помимо тех, которые предоставят партнеры.

"Но все будет в рамках логистических договоренностей, которые сейчас обсуждаются", - добавил он.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января объявил, что правительство Германии приняло решение поставить Украине танки Leopard 2.

Кроме того, Берлин разрешит третьим странам передавать немецкие Leopard другим государствам. Благодаря этому Украина сможет получить эти танки.

По данным немецкого издания Spiegel, Запад передает Украине около 80 танков Leopard. Это два батальона по 40 единиц техники.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Украина получит Leopard 2 приблизительно через 3 месяца.

Он подтвердил информацию о передаче двух батальонов танков. Первые 14 единиц Leopard 2A6 должны быть быстро подготовлены для отправки Украине.

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