До 200 "двухсотых": ВСУ разнесли штаб одного из полков РФ

ВСУ подняли в воздух штаб одного из русских полков. Было уничтожено десятки оккупантов.
Уничтожен штаб полка 18 гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Калининградской области РФ, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц"
"В результате фейерверка устроенном в штабе одного из полков 18 мсд российских оккупантов в Украине, ориентировочные безвозвратные потери оккупантов составили: до 70 - 200", - сообщил офицер ВСУ
По данным Штефан, сейчас разбор завалов завершен, проходит идентификация демобилизованных.
Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.
Вам может быть интересно:
- Рецидивист стал "героем": ВСУ ликвидировали уголовника-вагнеровца
- "Мог репатриироваться в Германию, но умер за Путина": ВСУ ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца"
- Гастроли променял на окопы: ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана