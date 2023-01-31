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РФ пытается создать новую ось на Донбассе и отвлечь ВСУ от Бахмута – разведка Британии

31 января 2023, 11:48
Вероятно россиянам удалось продвинуться на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая была линией фронта в течение нескольких месяцев.

ВСУ, война, украинские военные
Оккупантам не хватит сил для прорыва, считают в британской разведке / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Разведка Минообороны Великобритании опубликовала свежий отчет, в котором говорится, что армия России пытается создать новую ось для наступления на юге Донбасса. При этом, согласно оценке экспертов, оккупантам вряд ли удастся добиться прорыва.

По данным разведчиков, РФ приступила к более согласованному наступлению в районе Павловки и Угледара. Она применяет части 155 бригады морской пехоты, которая безуспешно наступала здесь в ноябре 2022-го.

В Twitter британского Минобороны сообщается также, что вероятно россиянам удалось продвинуться на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая была линией фронта в течение нескольких месяцев.

"Вероятно российское командование хочет создать здесь новую ось продвижения в Донецкую область и отвлечь украинские силы от Бахмута. Возможно, россияне продолжат добиваться успехов в этом секторе, но маловероятно, что им хватит сил для значимого прорыва на оперативном уровне", - сообщили в британской разведке.

Свежая сводка британской разведки
Свежая сводка британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, по данным Института изучения войны, Россия вероятно задействовала еще не все резервы и усиливает свое войско на Донбассе, готовясь к наступлению. По мнению аналитиков, наступление российских оккупантов в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом развития событий.

На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о севере (районы Белгородской области), юге (оккупированная часть Запорожской области). Также наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

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