"Закладывают взрывчатку": в РФ есть люди, которые работают на Украину – начальник ГУР

Кремлевской верхушке стоит быть осторожными из-за вероятности наличия коллаборантов в своем окружении, подчеркнул Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов / УНИАН

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил о том, что в РФ работают украинские агенты.

Такую информацию он озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post. Глава ГУР фактически намекнул, что украинские агенты успешно действуют в тылу страны-агрессора.

Вместе с тем он не подтвердил информацию о том, что украинские агенты стоят за ударами по аэродрому Энгельс и взрывами на Крымском мосту.

Собеседник пояснил при этом американским журналистам, что "ожидает большего, и что у Украины есть агенты, работающие внутри России".

"Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут", – предупредил он.

Глава ГУР также уверен в том, что кремлевской верхушке стоит быть осторожными из-за вероятности наличия коллаборантов в своем окружении.

"Действительно, есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – добавил Буданов.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее в российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

Позже стало известно о том, что россияне готовятся к новым возможным ударам по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs.

На аэродроме оккупанты установили защитные барьеры, которые могут защитить технику при вероятных взрывах.

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