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Мощная "бавовна" на авиабазе Энгельс-2: россияне готовятся к новым взрывам — Схемы

9 января 2023, 18:34
На новых снимках заметили полуразобранный Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.
Авиабаза Энгельс
На авиабазе Энгельс-2 уменьшилось число самолетов РФ / Википедия

Россияне готовятся к новым возможным ударам по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs.

На аэродроме оккупанты установили защитные барьеры, которые могут защитить технику при вероятных взрывах, пишут Схемы.

Их поставили рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. По мнению военных экспертов, что это может быть защита от осколков вероятных взрывных устройств.

Кроме того, на аэродроме также стало меньше боеспособных стратегических бомбардировщиков РФ. В частности, количество боеспособных самолетов на аэродроме сократилось до шести — по состоянию на 7 января там находится четыре Ту-95 и два Ту-160. При этом на снимках за 6 декабря 2022 года самолетов было около 20.

Вместе с тем журналисты также заметили на новых снимках полуразобранный Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.

  • Авиабаза Энгельс-2
    Авиабаза Энгельс-2 t.me/cxemu
  • Авиабаза Энгельс-2
    Авиабаза Энгельс-2 t.me/cxemu
  • Авиабаза Энгельс-2
    Авиабаза Энгельс-2 t.me/cxemu
  • Авиабаза Энгельс-2
    Авиабаза Энгельс-2 t.me/cxemu

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, ранее в российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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