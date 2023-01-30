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"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войны

30 января 2023, 02:15
Военно-политический путь освобождения Крыма вполне уместен при условии, что все другие территории будут освобождены военным путем, считает Кочетков.
Крым, Александр Кочетков
Кочетков рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войны / УНИАН, Главред

Наиболее вероятным сценарием освобождения Крымского полуострова является военно-политический путь решения проблемы. Такое мнение во время чата на Главреде высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил Кочетков, такой сценарий предполагает, что ВСУ начнут доставать разными средствами и вооружениями до любой точки Крыма и разнесут максимум военных объектов на территории полуострова.

"К счастью, Крым не очень плотно застроен – это не застройка центральной Украины. Там довольно много свободных мест, где можно точечно бить по военным объектам: аэродромам, скоплениях техники, зенитных и других установках. Мы должны добиться того, чтобы из Крыма, с базы в Севастополе сбежали все оставшиеся корабли в сторону Новороссийска. Украинским войскам нужно будет зайти в Крым примерно до Армянска и Красноперекопска, то есть пройти перешеек. Если мы его проходим, это будет значить, что мы дальше сможем двигаться совершенно спокойно по всему Крыму", - пояснил аналитик.

Кочетков заметил, что к этому моменту уже не должно быть Крымского моста.

"Не знаю, что с ним случится – рассосется, снова взорвется, что-то к нему прилетит или сам завалится, но его быть не должно. Это то условие, которое должно быть соблюдено", - сказал он.

По словам аналитика, вблизи Красноперекопска и Армянска уже можно будет остановиться и начать дипломатические разговоры про Крым с условием, что украинские защитники могут ударить в любую точку высокоточной ракетой.

"Тогда разговоры пойдут более-менее нормально. Но этому должен предшествовать выход к Азовскому морю, Бердянску и перерезание сухопутного коридора из России в Крым, выход к Мариуполю и прочее. А просто наступление на Крым ни к чему не приведет. Должно быть масштабное контрнаступление и в районе Донбасса, и перерезание сухопутного коридора в районе Мелитополя и Бердянска, и выход до административной границы Крыма. Тогда процесс может пойти", - заметил Кочетков.

Он подчеркнул, что, скорее всего, у Украины есть практическая возможность отвоевать Донбасс. Хотя совершенно непонятно, что потом с ним делать, поскольку он сейчас в ужасном разрушенном состоянии, а новые серьезные бои просто сравняют его с землей.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

"Восстанавливать его будет очень непросто, это ужасающая проблема. Там на 30 лет нужно делать какую-то рекреационную зону, чтобы просто восстанавливать эту территорию как место для возможной жизни. А по Крыму можно двигаться и наступать достаточно быстро – там степи, защищать их трудно. Если у нас появятся танки и колесная бронетехника, то мы пройдем там пулей. Я считаю, что Россия будет соглашаться на длительный процесс, исчисляемый годами, неуклонного возврата Крыма поэтапно. Нужно дать России возможность вывести из Крыма корабли, базу Черноморского флота, тем россиянам, которые туда приперлись после аннексии, свалить оттуда. Это все будет требовать времени", - отметил аналитик.

Кочетков добавил, что военно-политический путь освобождения Крыма вполне уместен при условии, что все другие территории будут освобождены военным путем.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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