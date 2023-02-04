Израиль готов поставить Украине "военные вещи": СМИ узнали детали диалога Нетаньяху и Макрона

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пока не готов стать посредником в возможных переговорах между Украиной и агрессором Россией, пишут журналисты.

Нетаньяху сказал Макрону, что Израиль готов помочь Украине с вооружениями - СМИ / Коллаж УНИАН

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху готов отправить Украине определенные "военные вещи". Однако Иерусалим будет стремиться к тому, чтобы военная помощь не была слишком посильной, чтобы "не спровоцировать Россию". О посредничестве в возможных переговорах Киева и Москвы Нетаньяху говорить пока не готов.

Как сообщает The Times of Israel, один из чиновников, который осведомлен о деталях переговоров премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на условиях анонимности рассказал, что Иерусалим готов отправить Украины "военные вещи".

Но Иерусалим будет стремиться к тому, чтобы военная помощь "не спровоцировала Россию", о чем Нетаньяху якобы и сказал Макрону.

Кроме того, по словам источника, израильский премьер заявил Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве". Нетаньяху не будет настаивать на своей роли посредника в возможных переговорах России и Украины, пока Киев, Москва и Вашингтон не обратятся к нему с соответствующей просьбой.

В Офисе Нетаньяху не стали комментировал разговор с Макроном, а на брифинге глава израильского правительства сказал, что "объяснил Макрону" политику Иерусалима.

"Он хорошо знает этот вопрос", - подчеркнул Беньямин Нетаньяху.

Ранее журналисты израильского издания Walla написали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение пересмотреть политику Иерусалима по военной помощи Украине.

Переоценка курса будет проводиться в координации с израильскими силовиками и дипломатами. Впрочем, не исключено, что особых изменений израильской политики относительно данного вопроса не будет.

Напомним, также Нетаньяху заявлял, что Израиль готов усилить свою активность в рамках военной помощи Украине. В частности, Иерусалим изучит возможность поставок украинскому государству систем противовоздушной обороны Железный купол.

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Военная помощь Украине: