Новое наступление армии РФ: под угрозой два региона и два крупных города – эксперт

Оккупированный Мелитополь Запорожской области может стать ключевой точкой этой войны, отмечает Денисенко.

В случае нового наступления РФ под угрозой окажутся два региона и два крупных города, считает эксперт/ Минобороны РФ, УНИАН

В случае нового масштабного наступления российских оккупантов в Украине, которое готовит российский диктатор Владимир Путин, под наибольшей угрозой окажутся Донецкая и Луганская области. Также диктатор РФ может приказать захватчикам наступать либо на город Запорожье, либо на Павлоград.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью ТСН.uа. Он отмечает, что наступление с территории Беларуси сейчас наименее вероятно.

"Если мы исходим из логических вещей, то в этом случае, больше всего, северное направление со стороны Беларуси наименее вероятно. Им нужно что-то делать на Донбассе. Вся социология говорит, что одна из причин, которую россияне себе уже придумали и которая является для них важной, "мы защищаем народ Донбасса. Сам по себе Донбасс Путину не нужен, но в силу того, что он сам себя загнал в ловушку, он будет вынужден воевать там", – отмечает эксперт.

Вторым направлением наступления оккупантов может стать либо Запорожская, либо Днепропетровская область.

"Второе направление – это, безусловно, или Запорожье, или Павлоград. В эту сторону, других вариантов я не вижу. С моей точки зрения, ключевая точка этой войны – это Мелитополь", – говорит эксперт.

Угроза нового масштабного наступления России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что по наиболее пессимистическому сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, Путин снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений, считает польский премьер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей к марту. Уже фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать с северного направления.

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