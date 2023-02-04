glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новое наступление армии РФ: под угрозой два региона и два крупных города – эксперт

4 февраля 2023, 12:25
Оккупированный Мелитополь Запорожской области может стать ключевой точкой этой войны, отмечает Денисенко.
Российские военные, Вадим Денисенко
В случае нового наступления РФ под угрозой окажутся два региона и два крупных города, считает эксперт/ Минобороны РФ, УНИАН

В случае нового масштабного наступления российских оккупантов в Украине, которое готовит российский диктатор Владимир Путин, под наибольшей угрозой окажутся Донецкая и Луганская области. Также диктатор РФ может приказать захватчикам наступать либо на город Запорожье, либо на Павлоград.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью ТСН.uа. Он отмечает, что наступление с территории Беларуси сейчас наименее вероятно.

"Если мы исходим из логических вещей, то в этом случае, больше всего, северное направление со стороны Беларуси наименее вероятно. Им нужно что-то делать на Донбассе. Вся социология говорит, что одна из причин, которую россияне себе уже придумали и которая является для них важной, "мы защищаем народ Донбасса. Сам по себе Донбасс Путину не нужен, но в силу того, что он сам себя загнал в ловушку, он будет вынужден воевать там", – отмечает эксперт.

Вторым направлением наступления оккупантов может стать либо Запорожская, либо Днепропетровская область.

"Второе направление – это, безусловно, или Запорожье, или Павлоград. В эту сторону, других вариантов я не вижу. С моей точки зрения, ключевая точка этой войны – это Мелитополь", – говорит эксперт.

Угроза нового масштабного наступления России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что по наиболее пессимистическому сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, Путин снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений, считает польский премьер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей к марту. Уже фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать с северного направления.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Запорожская область вторжение России Вадим Денисенко новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:27

Евгений Карась. Февраль станет черным месяцем войны Видеоблоги

12:25

Новое наступление армии РФ: под угрозой два региона и два крупных города – экспертВидео

12:22

У Зеленского рассказали Западу, что ждет мир в случае победы агрессора России в войнеВидео

12:18

Крупный обмен: Украина вернула 116 человек из вражеского пленаВидео

11:38

Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:38

В Бахмуте погиб волонтер и бывший морпех Пит РидВидео

11:09

Медведев закатил истерику и пригрозил Украине "ответом" в случае ударов по Крыму и РоссииВидео

10:30

"Сначала Киев за 3 дня, теперь Бахмут до марта": провал мобилизации может сорвать наступление РФ – экспертВидео

10:23

Танки Leopard, Challenger и Abrams скоро будут в Украине, их очень много – РезниковВидео

Реклама
09:42

"Крым будет в оперативном окружении": Украина может освободить полуостров при одном условии – майор ВСУВидео

09:40

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: нардеп назвал дату и срокиВидео

09:25

Ночные землетрясения и внезапное сумасшествие: почему коты резко начинают бегать по квартире

09:06

Израиль готов поставить Украине "военные вещи": СМИ узнали детали диалога Нетаньяху и МакронаВидео

09:00

Россияне могут наступать только на Донбассе, февраль станет черным месяцем войны – Евгений КарасьВидео

08:38

Украина весной получит современную ПРО Mamba от Франции и Италии: чем она уникальна и как поможет ВСУВидео

08:30

Можно ли использовать почерневшие бананы: вас удивит неожиданный ответВидео

08:07

У Путина пугают россиян Украиной и подавляют инакомыслие: в ISW раскрыли замыслы КремляВидео

08:05

Три знака, которым февраль-2023 принесет перемены: астролог рассказал, кому готовиться к сюрпризамВидео

07:30

Ракеты с дальностью 150 км и удары по Крыму: в США заявили, что Украина решит вопрос самаВидео

07:20

Не поделятся и не подарят: ТОП-3 самых жадных знака зодиака

Реклама
06:39

Как себя вести с психопатом Путиным?мнение

04:50

Военный эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут освободить Кременную и СватовоВидео

04:20

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

03:20

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

03:00

Мокрая и с сигаретой: модель и жена Венссана Касселя покорила своей красотойВидео

02:45

"20 лет назад дело было": Волочкову едва узнали ее поклонникиВидео

02:35

Опытные хозяйки при замачивании фасоли добавляют в воду секретный ингредиент: результат вас удивитВидео

02:13

После Путина в России начнется гражданская война, но воевать будет не народ с властью - эксперт

01:30

Если бы Рапунцель стала звездой Playboy: Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в стиле 90-ых

00:51

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

"Будет задействована другая тактика": эксперт рассказал, как начнется наступательная операция ПутинаВидео

03 февраля, пятница
23:25

"Пойдем в контрнаступление": генерал Романенко назвал месяц, когда оккупанты полностью истощатсяВидео

23:07

Оккупанты хотят окружить город: власти рассказали о сложной ситуации в УгледареВидео

23:07

Бешеная прическа: Наташа Королева невероятно изменила свою внешность и напугала россиянВидео

22:30

"Возьмем в тиски": Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУВидео

22:06

"Стальной кулак": Украине нужна "танковая коалиция" для успешного контрнаступления - РезниковВидео

22:05

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

21:37

Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБОВидео

21:37

Юная леди с плавными изгибами: как сейчас выглядит 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой

21:28

"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронтеВидео

Реклама
21:07

Кремль отреагировал на формирование "Гвардии наступления" и пригрозил захватом новых территорийВидео

20:42

"Украина спасла мир": эксперт рассказал о безумном плане Путина, который ему не удалось реализоватьВидео

20:41

"Вкус как у деревни": молодуху-разлучницу путиниста Петросяна размазали за нелепый внешний вид

20:40

Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запретыВидео

20:14

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о начале важнейшего периода для УкраиныВидео

19:20

В ближайшее время многим из нас станет очень страшномнение

19:18

Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для УкраиныВидео

19:12

"Могут нанести неожиданный удар": в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковатьВидео

19:10

Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФВидео

19:06

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская": в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять