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РФ может бить по Украине Искандерами и ракетами С-400 из Беларуси — эксперт

Алексей Тесля
31 мая 2023, 08:41 обновлено 31 мая, 08:49
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Александр Коваленко не исключил возобновление ударов по Украине посредством ОТРК с территории Беларуси.
Александр Коваленко, ракетный удар
Александр Коваленко предупредил об угрозе ракетной атаки / Коллаж pixabay.com, facebook.com

Агрессор РФ располагает большим запасом ракет к комплексам С-300/С-400, однако их недостатком является плохая точность, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы говорим об "Искандере", то их могут производить в ограниченном количестве, до нескольких единиц в месяц. Поэтому именно с "Искандерами" у россиян ситуация значительно хуже, да и зачем их использовать, когда есть неограниченный боекомплект С-300 и С-400", — подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом собеседник не исключил, что РФ может возобновить удары по Украине посредством ОТРК с территории Беларуси.

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"Я этого не исключаю. Они так делали в начале полномасштабного вторжения, когда обстреливали нас с территории Беларуси оперативно-тактическими комплексами "Искандер" и "Точка-У". Поэтому в перспективе РФ может продолжить их использование и в дальнейшем", — предупредил он.

Эксперт также отметил, что хотя за последнее время обстрелов с территории Беларуси из сухопутных элементов не наблюдалось, тем не менее из ее воздушного пространства запускались ракеты авиационного базирования, а также использовались МиГ-31К и разведывательная авиация ДРЛО А-50.

"С другой стороны, что им мешает? Лукашенко получит от России еще несколько миллиардов финансовой помощи, и все начнется сначала. Потому что Беларусь дает России возможность использовать свою территорию для использования ракетных комплексов сухопутного базирования", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее сообщил о том, что во время воздушной тревоги в Киеве в понедельник, 29 мая, работал американский ЗРК Patriot.

По его словам, если в столице сбили российские ракеты "Искандер-М", то можно говорить о том, что по этим баллистическим целям работал комплекс Patriot.

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

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