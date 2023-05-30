РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

Дневной удар по Киеву был результатом полученной информации после доразведки после ночного удара, РФ пыталась поймать ЗРК Patriot, считает Александр Коваленко.

https://glavred.info/article/rossia-ohotitsa-na-patriot-nochnye-ataki-prodolzhatsa-kovalenko-10473985.html Ссылка скопирована

РФ будет собирать ракеты, через полторы недели атаки станут не массовыми, говорит Александр Коваленко / коллаж: Главред

Уже почти месяц страна-агрессор Россия терроризирует украинцев массированными ночными обстрелами с использованием иранских дронов-камикадзе и крылатых ракет. В частности, только Киев за это время выдержал 16 ракетных атак, причем впервые за этот период Россия прибегла к дневной атаке на город баллистическими ракетами.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, много ли у России баллистических ракет и сможет ли Украина их сбивать в случае массового применения, какова ситуация в РФ с запасами дронов и крылатых ракет и как долго Россия сможет прибегать к ночным обстрелам.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты во время дневной атаки на Киев двигались по баллистической траектории. Какова цель этих обстрелов?

видео дня

Скорость ракет во время дневной атаки была достаточно большой, по всей Украине раздалась воздушная тревога, а после нескольких минут началась отработка ПВО. Эта скорость превышает дозвуковую, то есть до 1000 километров в час. Соответственно, это были только баллистические ракеты. В ночь на 29 мая было использовано большое количество дозвуковых крылатых ракет и дронов-камикадзе. Общее количество элементов поражения составляло примерно 75, из которых около 40 ракет Х-101/555 и 35 дронов-камикадзе. Россияне использовали такое количество для обнаружения нашей системы ПВО, после чего происходила доразведка, чтобы обнаружить размещение ЗРК Patriot, который является фетишем для российских оккупантов. Дневной удар по Киеву был результатом полученной информации после доразведывательной деятельности, для которого россияне использовали средства сухопутного базирования, которые были у них в наличии.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Накануне обстрелов была информация о переброске Россией дополнительных комплексов С-400 в Беларусь. Хотелось бы понять, какой у россиян запас, и насколько часто Россия может применять именно наземные комплексы С севера?

Если мы говорим о ракетах к комплексам С-300/С-400, то их боекомплект насчитывает тысячи единиц. Это - наследство еще со времен Советского Союза. Недостатком этих ракет является их точность. Если мы говорим об "Искандере", то их могут производить в ограниченном количестве, до нескольких единиц в месяц. Поэтому именно с "Искандерами" у россиян ситуация значительно хуже, да и зачем их использовать, когда есть неограниченный боекомплект С-300 и С-400?!

Если говорить о направлении применения этих комплексов, с севера, то может ли идти речь в обозримом будущем об обстрелах Украины именно с территории Беларуси?

Я этого не исключаю. Они так делали в начале полномасштабного вторжения, когда обстреливали нас с территории Беларуси оперативно-тактическими комплексами "Искандер" и "Точка-У". Поэтому в перспективе РФ может продолжить их использование и в дальнейшем.

То есть Лукашенко сейчас против не будет? Ведь в течение определенного периода обстрелов с территории Беларуси не наблюдалось…

Некоторое время обстрелов из Беларуси из сухопутных элементов действительно не наблюдалось, но тем не менее из воздушного пространства Беларуси в течение 2022-2023 года запускались ракеты авиационного базирования, а также использовались МиГ-31К и разведывательная авиация ДРЛО А-50.

С другой стороны, что им мешает? Лукашенко получит от России еще несколько миллиардов финансовой помощи, и все начнется сначала. Потому что Беларусь дает России возможность использовать свою территорию для использования ракетных комплексов сухопутного базирования.

Насколько я поняла с ваших слов, сейчас возникает угроза применения наземных комплексов с северного направления. Не могли бы вы разъяснить механику применения таких комплексов - как быстро подлетают такие ракеты, и имеем ли мы сейчас возможность их сбивать в случае активного использования?

Сегодня С-300 и С-400 могут сбивать исключительно ЗРК Patriot и SAMP-T. Поскольку С-300 имеют плохую точность в зависимости от расстояния (чем больше расстояние от цели, тем меньше точность), то они могут попасть не только непосредственно в объект, на который их направили, но и в поле, лес или упасть в озеро. Использования ресурса ракет для С-300 в России хватает, тогда как у Украины ресурс ракет для ЗРК Patriot и SAMP-T ограничен. И каждая такая ракета стоит миллионы долларов. Если перехватывать высокоточные Х-47М2 "Кинжал", то в этом случае использование ЗРК Patriot и SAMP-T целесообразно, как и в случае с "Искандерами". Но в случае с С-300 целесообразность противодействия им дорогостоящими ЗРК Patriot и SAMP-T сомнительна, несмотря на то, что именно такие ракеты могут поразить. Поэтому все эти моменты нужно просчитывать.

Учитывая, что предыдущие атаки начинались с дронов-камикадзе и крылатых ракет, то насколько большим в России может быть запас дронов?

Мы видим, что на Shahed-136, которые россияне постоянно используют, с 2022 года, как только началось военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией, получили достаточно финансирования. Иран имеет от этого финансовую и технологическую выгоду, ведь взамен Иран получил истребители Су-35, поэтому у них есть мотивация наращивать производственный потенциал для поставки дронов в РФ уже не в формате партия к партии, а на постоянной основе.

Есть ли угроза передачи России баллистических ракет от Ирана?

Подтверждения того, что Иран мог передать России такие ракеты, пока нет. У Ирана есть некоторая номенклатура баллистических ракет, Fateh-110 и Zolfaghar, но об их передаче пока ничего не известно. К тому же, это не просто передача именно ракет, но и пусковых установок, проведение инструктажа операторов этих установок, их технического обслуживания и тому подобное. То есть это не простой процесс.

Учитывая, что от Зеленского звучали заявления к иранским элитам, есть ли у Запада какие-то рычаги влияния на Иран?

Нет. Только силовой элемент. А его никто применять не будет. Сегодня банально талибы могут в этом смысле сделать больше, чем весь коллективный Запад и Израиль. Но талибы, к сожалению, очень непостоянны в своих действиях.

Отдельно хотела бы обсудить с вами ракетный потенциал РФ. Поскольку для атак россияне применяют ракеты чуть ли не каждую ночь, насколько велики запасы России по ракетам, и как долго она в принципе может продолжать обстрелы в таком темпе?

Так или иначе, скоро в РФ должен начаться период накопления ракет. Когда именно он начнется - неизвестно, потому что у россиян есть возможность накопления боекомплекта различной номенклатуры от 2 до 5 единиц в сутки. Напомню, что с 9 марта по 28 апреля россияне массированно не использовали ракет, что позволило им накопить минимум от 100 до 150 ракет. По состоянию на 29 апреля РФ уже суммарно использовала 179 ракет. Следовательно, этот потенциал накопления у россиян может быть условно истощен уже через неделю. То есть примерно через неделю-полторы РФ должна либо начать накопление боекомплекта, либо нанесение ударов максимально ограниченным боекомплектом, который будет совпадать с суточными темпами производства ракет.

А если будут ракеты, насколько хватит российской авиации, чтобы она каждую ночь запускала даже этот ограниченный запас ракет?

Авиации для запуска ограниченного боекомплекта хватит, если Россия не будет перегружать носители ракет. То есть Ту-95МС или Ту-22М3 не могут быть загружены более чем на 6 тонн или одной ракетой Х-22 соответственно. Это связано с тем, что ресурс силовых агрегатов, двигателей и других элементов, отработан, и именно поэтому РФ старается избегать перегрузок самолетов.

В течение последнего месяца россияне устраивали именно ночные массированные атаки, и, в частности, в Киеве впервые за длительное время была дневная атака. Каковы ваши прогнозы относительно того, как в ближайшее время может действовать Россия?

Это и впредь будут преимущественно ночные атаки, но то, что мы наблюдали 29 мая, можно считать реакцией на их доразведку. Потому что россияне, не стоит исключать, пытались нанести удары по целям, где мог бы размещаться ЗРК Patriot. Поэтому РФ сознательно пошли на такой шаг — нанесение ударов баллистическими ракетами, пока система не изменила своего расположения. При чем, к сожалению, не стоит ждать уменьшения ударов после начала контрнаступления ВСУ, поскольку оно не будет иметь влияния на нанесение таких ударов.