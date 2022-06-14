Украина платит ужасную цену за выбор быть в ЕС: Подоляк резко ответил на слова Гарибашвили

Ценности важнее выгоды – Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию, сказал Михаил Подоляк.
Украина платит ужасную цену за свой выбор быть среди демократий Европы. Евросоюз пытается защитить западную цивилизацию. Ценности важнее выгоды. Что важнее для властей Грузии – остается под вопросом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он подверг критике слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который сказал, что грузинское государство больше заслуживает получения статуса страны-кандидата в ЕС, чем Украина и Молдова.
Читайте такжеВ Грузии закатили истерику из-за статуса кандидата в члены ЕС, сравнив Украину с "попрошайкой"По словам украинского чиновника, Украина, в которой идет война, вынуждена платить ужасную цену за свой выбор быть среди стран Евросоюза.
"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", - сказал Подоляк.
Также он добавил, что Европа платит большую цену для защиты западной цивилизации. Ценности важнее выгоды.
"А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" - спросил Подоляк грузинского премьера Гарибашвили.
Смотрите видео ТСН – в МИД рассказали о преградах для Украины по вступлению в ЕС
Заявка Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС
Журналист Рикард Йозвяк в понедельник, 13 июня, заявил о том, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты по вопросу возможности предоставления Украине, Молдове и Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
По его словам, вероятно, Украина и Молдова получат статус страны-кандидата в ЕС, но с условиями. Меньше всего шансов у Грузии, поскольку у Еврокомиссии есть вопросы к Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Тбилиси на протяжении 30 лет "ведет борьбу на пути строительства демократии и реформ", поэтому статус страны-кандидата в ЕС должен быть предоставлен, в первую очередь, грузинскому государству, а уже потом Украине и Молдове.
"Если кому-то и должны предоставить статус кандидата в ЕС, то это – Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен (статус страны-кандидата в ЕС, - ред.), извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", - подчеркнул Гарибашвили.
Другие новости:
- Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"
- "Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную Осетию
- Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN