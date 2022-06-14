Украина платит ужасную цену за выбор быть в ЕС: Подоляк резко ответил на слова Гарибашвили

Подоляк ответил на слова грузинского премьера Гарибашвили, который сказал, что Грузия больше, чем Украина, заслужила на статус страны-кандидата в ЕС / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина платит ужасную цену за свой выбор быть среди демократий Европы. Евросоюз пытается защитить западную цивилизацию. Ценности важнее выгоды. Что важнее для властей Грузии – остается под вопросом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он подверг критике слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который сказал, что грузинское государство больше заслуживает получения статуса страны-кандидата в ЕС, чем Украина и Молдова.

Читайте такжеВ Грузии закатили истерику из-за статуса кандидата в члены ЕС, сравнив Украину с "попрошайкой"По словам украинского чиновника, Украина, в которой идет война, вынуждена платить ужасную цену за свой выбор быть среди стран Евросоюза.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", - сказал Подоляк.

Также он добавил, что Европа платит большую цену для защиты западной цивилизации. Ценности важнее выгоды.

"А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" - спросил Подоляк грузинского премьера Гарибашвили.

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Заявка Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС

Журналист Рикард Йозвяк в понедельник, 13 июня, заявил о том, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты по вопросу возможности предоставления Украине, Молдове и Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

По его словам, вероятно, Украина и Молдова получат статус страны-кандидата в ЕС, но с условиями. Меньше всего шансов у Грузии, поскольку у Еврокомиссии есть вопросы к Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Тбилиси на протяжении 30 лет "ведет борьбу на пути строительства демократии и реформ", поэтому статус страны-кандидата в ЕС должен быть предоставлен, в первую очередь, грузинскому государству, а уже потом Украине и Молдове.

"Если кому-то и должны предоставить статус кандидата в ЕС, то это – Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен (статус страны-кандидата в ЕС, - ред.), извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", - подчеркнул Гарибашвили.

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