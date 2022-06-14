УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина платит ужасную цену за выбор быть в ЕС: Подоляк резко ответил на слова Гарибашвили

14 июня 2022, 13:33

Ценности важнее выгоды – Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию, сказал Михаил Подоляк.

Гарибашвили Подоляк
Подоляк ответил на слова грузинского премьера Гарибашвили, который сказал, что Грузия больше, чем Украина, заслужила на статус страны-кандидата в ЕС / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина платит ужасную цену за свой выбор быть среди демократий Европы. Евросоюз пытается защитить западную цивилизацию. Ценности важнее выгоды. Что важнее для властей Грузии – остается под вопросом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он подверг критике слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который сказал, что грузинское государство больше заслуживает получения статуса страны-кандидата в ЕС, чем Украина и Молдова.

Читайте такжеВ Грузии закатили истерику из-за статуса кандидата в члены ЕС, сравнив Украину с "попрошайкой"По словам украинского чиновника, Украина, в которой идет война, вынуждена платить ужасную цену за свой выбор быть среди стран Евросоюза.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", - сказал Подоляк.

Также он добавил, что Европа платит большую цену для защиты западной цивилизации. Ценности важнее выгоды.

"А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" - спросил Подоляк грузинского премьера Гарибашвили.

Смотрите видео ТСН – в МИД рассказали о преградах для Украины по вступлению в ЕС

Заявка Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС

Журналист Рикард Йозвяк в понедельник, 13 июня, заявил о том, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты по вопросу возможности предоставления Украине, Молдове и Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

По его словам, вероятно, Украина и Молдова получат статус страны-кандидата в ЕС, но с условиями. Меньше всего шансов у Грузии, поскольку у Еврокомиссии есть вопросы к Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Тбилиси на протяжении 30 лет "ведет борьбу на пути строительства демократии и реформ", поэтому статус страны-кандидата в ЕС должен быть предоставлен, в первую очередь, грузинскому государству, а уже потом Украине и Молдове.

"Если кому-то и должны предоставить статус кандидата в ЕС, то это – Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен (статус страны-кандидата в ЕС, - ред.), извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", - подчеркнул Гарибашвили.

Другие новости:

Евросоюз Гарибашвили Михаил Подоляк новости Грузии Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:40

Россия ударила ракетами по Хмельницкой и Львовской областям: виден дым от взрывов

13:33

Украина платит ужасную цену за выбор быть в ЕС: Подоляк резко ответил на слова ГарибашвилиВидео

13:02

"А что делали другие?": Зеленский пристыдил Байдена за упреки об игнорировании подготовки РФ к войнеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 июня 2022: Близнецам – удачные совпадения, Львам – семейные проблемы

12:55

Новая почта и Укрпочта возобновляют доставку с AliExpress: названа дата

Реклама
12:44

Армия Украины уже в 20 км от Херсона: войска достигают тактических успехов – ОВАВидео

12:17

Стоит достать теплое одеяло: в Украине температура упадет до +9 градусовВидео

12:09

"Я русской души человек": украинка ждет, когда Харьков станет российскимВидео

11:57

Пара мыслей о войне с Россией, или Почему Украина воюет не за выход на границы 2013-го годамнение

11:54

Год без Григория Чапкиса: Влад Яма рассказал забавную историю из жизни хореографа

11:53

Китай готовится к проведению "спецоперации" против Тайваня – СМИ

11:44

ВСУ устроили салют: в воздух взлетели вражеские "Ураганы" и подразделение МТЗВидео

11:43

"Спектакли на могильнике": оккупанты запустят шоу в разбомбленном драмтеатре в МариуполеВидео

11:15

"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостровВидео

11:13

"В РФ думали, что мир их за это порвет": другие страны упустили шанс остановить войну – АрестовичВидео

11:08

Войскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова - британская разведкаВидео

10:49

Тимур Мирошниченко довел до слез поклонников видео с детьми после 100-дневной разлукиВидео

10:44

ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

10:41

Сожгли БМП дотла: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили скрывавшихся в лесу оккупантовВидео

10:10

"Они разъехались, чтобы меня пропустить": украинец угнал набитый оружием "Урал" из-под носа оккупантов

Реклама
10:09

Владимир Дантес показал романтичный поцелуй от Даши Кацуриной

10:09

В войне близок перелом, оккупанты меняют тактику - военный экспертВидео

09:56

Скоро нечем будет воевать: разведка Британии предупредила о проблемах с оружием в армии РФВидео

09:45

Лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие - АрестовичВидео

09:24

73-летний Оззи Осборн перенес серьезную операцию - что известно о состоянии Принца Тьмы

09:17

Ракетный удар по Одессе: оккупанты ударили двумя ракетами Оникс, прогремел взрывВидео

09:16

Армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВидео

09:03

Только "простой и прямой мордобой": Арестович объяснил, что остановит Путина

09:03

Буря разразится не позже конца лета: как дальше будет развиваться война в Украинемнение

08:40

Оккупанты ночью ударили "Ураганами" по жилым домам на Днепропетровщине – деталиФотоВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2022: Львам – испытания судьбы, Девам – большие деньги, Стрельцам – чужие секретыВидео

08:22

Макрон не приедет в Киев 15 июня - посольство ФранцииВидео

08:00

"ВСУ хорошо вломили оккупантам артиллерией": Арестович рассказал о боях под ХерсономВидео

07:57

ВСУ отбили две вертолетные атаки и провели воздушный бой с российским Су-35

07:01

"Не нужно балансировать между Украиной и РФ": Зеленский призвал Шольца к более уверенной поддержке Киева

06:30

Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

06:21

Почему Украина вправе требовать от Запада вооружения, а не проситьмнение

05:20

Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пионВидео

05:00

На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – ЖдановВидео

04:20

Мощные грозы и сильнейший шторм: синоптики предупредили о серьезном похолодании в УкраинеВидео

Реклама
03:51

Связь с космосом потеряна: Жанна Агузарова перешла на сторону рашистов

03:20

ВСУ готовятся к большому наступлению: успехи на юге отвлекают врага от Донбасса - аналитикВидео

02:47

Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью: " Все мерзавцы, подлецы, преступники и идиоты"

02:43

"Вам со мной не скучно?": Волочкова решила удивить расставленными ногами со свечой в руках

02:40

Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный экспертВидео

02:10

Пионы будут долго и пышно цвести: все секреты ухода за "царем цветов"Видео

01:33

Война станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступлениеВидео

00:51

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13 июня, понедельник
23:50

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

23:39

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять