Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина - премьер Гарибашвили

Он убежден, что предоставлять Украине статус кандидата на членство в ЕС нужно только после того, как его получит Грузия.
Грузия делает все, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. По этому она заслуживает это больше, чем Украина. Такое громкое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Грузия Online.
Он убежден, что предоставлять Украине статус кандидата на членство в ЕС нужно только после того, как его получит Грузия.
"Если кому-то и должны предоставить статус кандидата в ЕС, то это – Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должна быть предоставлена, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса", – сказал Ираклий Гарибашвили.
Он считает, что этот статус заслужен, так как грузинский народ ведет "30-летнюю борьбу на пути строительства демократии и реформ".
"Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы соответственно, как я сказал, подробно все объясним нашему населению, народу, согражданам...", — добавил Гарибашвили.
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Вступление Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ отправили на рассмотрение институтов Евросоюза.
В Европейском Совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы, поданные Молдовой и Грузией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз должен провести максимальную работу для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес Брюсселя, но и долг Европы.
Европейский парламент 8 июня проголосовал за резолюцию, в рамках которой рекомендовал Евросоюзу поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Европейские парламентарии полагают, что такой шаг станет признанием солидарности с народом Украины.
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