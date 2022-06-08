Большинство за нас: Европарламент проголосовал по статусу Украины в ЕС

ЕС и Украина / pixabay

В Страсбурге, в среду, 8 июня, Европейский парламент поддержал резолюцию и рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.

Как сообщает Deutsche Welle, резолюцию приняли на пленарном заседании, ее поддержали 438 евродепутатов, 65 – были против, еще 94 – воздержались.

В резолюции по внешней, безопасности и оборонной политике Евросоюза после агрессивной войны РФ против Украины, Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться с тем, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС, как политический сигнал солидарности с народом Украины".

Речь о декларации неформального саммита Евросоюза в Версале, которая имела осторожные формулировки и признала только европейские стремления Украины и то, что относится к европейской семье.

Дальше свое слово должны сказать еще лидеры ЕС.

Окончательно решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС должно быть принято 24 июня.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

Напомним, что заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.

Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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