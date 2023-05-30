"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянке

Женщина во время атаки беспилотниками на столицу Украины вышла на балкон, чтобы посмотреть на работу ПВО.

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Кличко рассказал о погибшей в результате атаки дронами 33-летней киевлянке/ коллаж: Главред, фото: Telegram КМВА, Telegram Кличко

В результате атаки российских оккупантов дронами на Киев в ночь на вторник, 30 мая, в Голосеевском районе столицы погибла 33-летняя киевлянка. Во время удара женщина решила выйти на балкон, чтобы посмотреть, как украинская противовоздушная оборона сбивает вражеские беспилотники.

Еще 11 человек получили ранения в результате ночной атаки, пятеро из них были госпитализированы. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В общем, в результате ночной атаки, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализировали. Сейчас в больницах города находятся 3 человека", – сообщил Кличко.

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Также он рассказал, что погибшая женщина вышла на балкон посмотреть на сбитие вражеских дронов.

"Женщина наблюдала за атакой, и она к сожалению погибла. Когда вы слышите воздушную тревогу, пожалуйста, спускайтесь в бомбоубежища, спускайтесь в места, где вы можете обезопасить себя и не пострадать", – отметил мэр украинской столицы.

Кличко рассказал, как погибла 33-летняя женщина во время атаки дронов на Киев/ скрин

Смотрите видео, что Кличко рассказал о гибели 33-летней жительницы Киева:

Кличко сообщил, что поисково-спасательные работы в поврежденном доме в Голосеевском районе завершены. Сейчас разбираются аварийные элементы дома, со двора вывозят поврежденные автомобили жильцов.

"Вероятность воздушных атак очень высока. Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналов тревоги!", – добавил Кличко.

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Сообщалось, что под обломками могут еще находиться люди.

Во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения. Повреждения в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронами на Киев и Киевщину погибла 33-летняя женщина, еще 13 – получили ранения (9 – в Киеве, четверо – в Киевской области). Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

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