"Это фетиш оккупантов": Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет

Российские захватчики в несколько минувших дней запускали по Украине огромное количество дронов и ракет с одной лишь целью.

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Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет/ Telegram КГГА, Facebook Коваленко

Страна-агрессор Россия грезит тем, чтобы уничтожить зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые защищают небо над Киевом. Именно поэтому российские оккупанты в минувшие несколько дней запускали по Украине так много ракет и дронов. Они пытались определить, где расположены такие системы ПВО, чтобы потом ударить по ним.

В частности, россияне применяли баллистические ракеты, которые трудно сбивать. Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Скорость ракет во время дневной атаки (29 мая – ред.) была достаточно большой, по всей Украине раздалась воздушная тревога, а после нескольких минут началась отработка ПВО. Эта скорость превышает дозвуковую, то есть до 1000 километров в час. Соответственно, это были лишь баллистические ракеты. В ночь на 29 мая было использовано большое количество дозвуковых крылатых ракет и дронов-камикадзе. Общее количество элементов поражения составляло примерно 75, из которых около 40 ракет Х-101/555 и 35 дронов-камикадзе", – отмечает военный эксперт.

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Российские захватчики готовы тратить много ракет и дронов для того, чтобы обнаружить и уничтожить ЗРК Patriot, и это уже стало для них своеобразным "фетишем".

"Россияне использовали такое количество для обнаружения нашей системы ПВО, после чего происходила доразведка, чтобы обнаружить размещение ЗРК Patriot, которая является фетишем для российских оккупантов. Дневной удар по Киеву (29 мая – ред.) был результатом полученной информации после доразведывательной деятельности, для которого россияне использовали средства сухопутного базирования, которые были у них в наличии", – пояснил Коваленко.

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Сообщалось, что под обломками могут еще находиться люди.

Во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения. Повреждения в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронами на Киев и Киевщину погибла 33-летняя женщина, еще 13 – получили ранения (9 – в Киеве, четверо – в Киевской области). Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

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