РФ раздерут во время мафиозной войны после поражения в Украине – Яковенко

На Россию надвигается большое поражение в войне против Украины, после которого страну-агрессора ждет смута. РФ распадется, и ее территории будут разделены.

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Пригожин поможет "раздирать" территории России, отмечает Яковенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

На страну-агрессора Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден.

Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России. Такой сценарий событий спрогнозировал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Думаю, Пригожин понимает, что Россия проигрывает в войне, которую она и начала, а по итогам боевых действий Москву ждет тяжелое поражение и смута. Пригожина это устраивает – смута приведет к мафиозной войне, в рамках которой начнется раздел территорий и собственности", – отмечает Яковенко.

Российский оппозиционер отмечает, что сейчас Пригожин взял паузу на два месяца и выводит ЧВК "Вагнера" с поля боя, потому что понимает, что украинское наступление полностью раздавит его группировку.

"При этом Пригожин рассчитывает сохранить силы до момента, когда они ему понадобятся для использования либо в Африке, либо в России. Пригожин будет участвовать в разделе территории и собственности России, когда там начнется смута", – сказал Яковенко.

Также российский оппозиционер подчеркнул, что конфликт Пригожина и Минобороны РФ разгорелся из-за денег, ведь именно они для главаря ЧВК "Вагнера" являются важнейшими.

"Речь идет о дискредитации Минобороны, которая обусловлена сведением личных счетов Пригожина с руководством ведомства – министром Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Конфликт между ними возник из-за денег – деятельность Пригожина направлена прежде всего на их получение. Война у него на втором месте, политика – на третьем", – пояснил он.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "журналистская солидарность", пишет Википедия.

Так, участие в войне против Украины позволило Пригожину получить большие деньги, говорит Яковенко.

"Контракты с Минобороны РФ позволили Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денежных средств из 10 миллиардов, которые были выделены на создание волшебных магических пирамидок, установленных в Белгородской области. Бойцы российского добровольческого корпуса аккуратно обошли такие пирамидки и зашли в регион. Пригожин заинтересован в деньгах. Конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым был продиктован противостоянием за контроль над городским бюджетом, а конфронтация с Шойгу обусловлена борьбой за бюджет Минобороны", – рассказал Яковенко.

Смотрите видео, что Игорь Яковенко рассказал о том, как Пригожин будет дерибанить Россию и рвать слабого Путина:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что после захода ВСУ в Крым за власть в России будут бороться 40 ЧВК. В стране-агрессоре РФ точно не будет "российского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными.

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