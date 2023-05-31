Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

Количество инцидентов в России и их масштабы будут увеличиваться, но таким образом война будет идти к своему логическому завершению, отмечает советник главы ОП.

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Война перекидывается на территорию РФ, и она может завершиться только так, считает Подоляк/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Война страны-агрессора России против Украины постепенно перебрасывается на территорию РФ. Она будет только увеличиваться в геометрической прогрессии.

Эта война перебрасывается на российские территории, потому что иначе не может быть логического завершения боевых действий такой интенсивности. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1".

"Это объективное развитие событий (атака на Москву – ред.). Война постепенно возвращается к Российской Федерации, потому что такой интенсивности война не может иначе закончиться. Оно будет идти к своему логическому завершению", – отметил он.

Он подчеркнул, что боевые действия и различные инциденты на территории РФ будут только нарастать и увеличиваться в масштабах.

"Всё это будет увеличивать масштабы, количество проявлений именно войны на территории РФ. Она (война – ред.) уже идет. Идет Белгородская область, постоянно увеличивается количество случаев не только на приграничных территориях, но и вглубь России. Постепенно увеличивается количество эксцессов в Москве или Подмосковье. Это не о когда-то, это уже происходит. Просто масштабирование будет в геометрической прогрессии", – отметил Подоляк.

Атака дронов на Москву 30 мая

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая. Он отметил, якобы "система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать".

Смотрите видео о том, как дроны атаковали Москву 30 мая:

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