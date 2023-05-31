УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

Алёна Воронина
31 мая 2023, 09:52 обновлено 31 мая, 09:54
0
Количество инцидентов в России и их масштабы будут увеличиваться, но таким образом война будет идти к своему логическому завершению, отмечает советник главы ОП.

Михаил Подоляк, украинские военные
Война перекидывается на территорию РФ, и она может завершиться только так, считает Подоляк/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Война страны-агрессора России против Украины постепенно перебрасывается на территорию РФ. Она будет только увеличиваться в геометрической прогрессии.

Эта война перебрасывается на российские территории, потому что иначе не может быть логического завершения боевых действий такой интенсивности. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1".

"Это объективное развитие событий (атака на Москву – ред.). Война постепенно возвращается к Российской Федерации, потому что такой интенсивности война не может иначе закончиться. Оно будет идти к своему логическому завершению", – отметил он.

Он подчеркнул, что боевые действия и различные инциденты на территории РФ будут только нарастать и увеличиваться в масштабах.

"Всё это будет увеличивать масштабы, количество проявлений именно войны на территории РФ. Она (война – ред.) уже идет. Идет Белгородская область, постоянно увеличивается количество случаев не только на приграничных территориях, но и вглубь России. Постепенно увеличивается количество эксцессов в Москве или Подмосковье. Это не о когда-то, это уже происходит. Просто масштабирование будет в геометрической прогрессии", – отметил Подоляк.

Атака дронов на Москву 30 мая

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая. Он отметил, якобы "система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать".

Смотрите видео о том, как дроны атаковали Москву 30 мая:

Читайте также:

война в Украине вторжение России Михаил Подоляк Атака на Москву
Реклама

Главное за день

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

09:52 Украина
В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

09:22 Украина
Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

08:38 Мнения
Все главные новости

Последние новости

09:52

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

09:51

Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

09:25

Гороскоп Таро на июнь 2023: Ракам - борьба, Львам - рост, Девам - бессонница

09:22

В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

09:05

Будет даже вкуснее: что добавляют в кофе вместо молока

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
08:41

РФ может бить по Украине Искандерами и ракетами С-400 из Беларуси — эксперт

08:38

Россияне больше не чувствуют себя безнаказаннымимнение

08:00

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street JournalВидео

07:28

Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

Реклама
06:54

Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗВидео

06:20

Кто стоит за налётом на Москвумнение

05:55

Что добавляет возраст женщине после 40 лет: 8 вещей, которые нужно исправить

05:38

Гороскоп на июнь 2023 для Тельцов: кризис, неожиданные расходы и удача в любвиВидео

04:30

Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

03:10

Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

02:40

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – КоваленкоВидео

01:30

До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

00:07

"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

30 мая, вторник
23:50

Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и СырскогоВидео

Реклама
23:49

В России скончался актер популярных сериалов

23:12

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУРВидео

22:59

Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в БахмутеВидео

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчествоВидео

22:00

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погодаВидео

21:55

Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

20:31

"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в МосквеВидео

20:15

В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июнеВидео

19:36

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" местьВидео

19:20

Бумеранг войны возвращается в Москвумнение

19:13

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на МосквуВидео

19:07

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронтеВидео

18:32

"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших детокВидео

18:03

Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

Реклама
18:02

Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

17:51

Искупаются в деньгах: 3 знака зодиака испытают финансовую удачу в июнеВидео

17:34

Чем можно смазать тесто, если нет яиц: есть целых 4 альтернативы

17:33

Не сдержалась: Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную РублевкуФотоВидео

17:25

Котлеты из печени будут пышными и нежными: безумные трюки, которые приведут в восторгВидео

17:17

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

17:14

Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях: лайфхаки, которые облегчат уборку

17:09

Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в БахмутеВидео

16:22

Был с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

16:22

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу об "уничтожении" PatriotВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять