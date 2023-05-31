Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко

За главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным могут стоять братья Ковальчуки – влиятельные фигуры из окружения Владимира Путина, считает Игорь Яковенко.

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Смута охватит Россию после разгрома в Украине, осколок территории получит Пригожин – Яковенко / Главред

В стране-агрессоре России продолжает разрастаться конфликт между главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Министерством обороны. Противостояние происходит на фоне провала планов врага по оккупации Украины – Кремль ставил представителей обеих группировок руководить военными действиями, однако обе потерпели фиаско. В рамках уже публичного конфликта Пригожин, который усиливает свое влияние, пытается организовать смещение Шойгу и главы Генштаба РФ Герасимова.

В интервью Главреду российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, в чем причина конфликта Пригожина и Минобороны оккупантов РФ, объяснил, почему разгром боевиков ЧВК Вагнера не ослабит влияние Пригожина, оценил политические перспективы руководителя "вагнеровцев" в России, предположил, кто стоит за Пригожиным, и назвал условие, при котором Пригожин начнет уничтожать Путина.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал новое интервью, в котором еще раз публично подчеркнул свой конфликт с Минобороны РФ. Примечательно, на этот раз он пошел на рожон в преддверии контрнаступления ВСУ. Как вы думаете, в чем суть игры Пригожина и групп, которые за ним стоят? Какой цели они добиваются?

Думаю, речь идет о дискредитации Минобороны, которая обусловлена сведением личных счетов Пригожина с руководством ведомства – министром Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Конфликт между ними возник из-за денег – деятельность Пригожина направлена прежде всего на их получение. Война у него на втором месте, политика – на третьем.

Контракты с Минобороны РФ позволили Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денежных средств из 10 миллиардов, которые были выделены на создание волшебных магических пирамидок, установленных в Белгородской области. Бойцы Русского добровольческого корпуса аккуратно обошли такие пирамидки и зашли в регион.

Пригожин заинтересован в деньгах. Конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым был продиктован противостоянием за получение контроля над городским бюджетом, а конфронтация с Шойгу обусловлена борьбой за бюджет Минобороны.

После начала полномасштабной войны России и Украины Пригожин предложил Москве свои услуги, и российские власти с этим согласились. И в этой ситуации конфликт с Минобороны за ресурсы лишь усугубился. Пригожин настаивал на приоритетном снабжении своего подразделения и определенной автономии бандформирования. В качестве инструмента давления на Минобороны он использует свою мощную медийную структуру. Это анатомия конфликта.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, чем закончится конфликт Пригожина и Минобороны РФ:

Затем Пригожин с помощью своих медиаресурсов стал оказывать давление и на Путина. Когда Путин не хочет делать так, как хочет Пригожин, появляются такие формулировки, как про дедушку-конченого чудака на букву "м".

Впоследствии конфликт начал непрерывно разгораться. Думаю, Пригожин понимает, что Россия проигрывает в войне, которую она и начала, а по итогам боевых действий Москву ждет тяжелое поражение и смута. Пригожина это устраивает – смута приведет к мафиозной войне, в рамках которой начнется раздел территорий и собственности.

Сейчас Пригожин взял паузу на 2 месяца и выводит ЧВК Вагнера с поля боя, поскольку понимает, что украинское наступление полностью раздавит его группировку. При этом Пригожин рассчитывает сохранить силы до момента, когда они ему пригодятся для использования либо в Африке, либо в России. Пригожин будет участвовать в разделе территории и собственности России, когда там начнется смута.

Как вы считаете, Пригожин стал более свободным политическим игроком или по-прежнему остается зависимой от Путина фигурой?

Безусловно, Пригожин зависит от Путина. Главный ресурс Пригожина – близость к Путину. Однако его зависимость от Путина уменьшается. Поводок стал намного длиннее, можно сказать, Пригожин частично отвязался.Порой он напоминает сорвавшегося с поводка или корабельную пушку, которая отвязалась, катится по палубе и стреляет во все стороны.

Насколько я понимаю, Пригожин нарастил свой политический капитал в период, когда ЧВК Вагнер вела бои в Бахмуте. Его боевики, вероятно, были наиболее боеспособной группировкой в рядах российских войск. Теперь ВСУ фактически разбили боевиков Пригожина. Как отразится потеря "вагнеровцами" боеспособности на влиянии Пригожина?

Положение ЧВК Вагнера никак не отразится на влиянии Пригожина. Главный ресурс Пригожина – его медиа, которые могут организовать PR в любых условиях. Второй, не менее важный ресурс – деньги.

Пригожин обладает серьезными возможностями для получения финансовых средств.

Во-первых, как я уже говорил, только от Минобороны РФ он получил 5 миллиардов рублей и часть суммы от 10 миллиардов рублей, которые ушли на остренькие пирамидки в Белгородской области.

Во-вторых, Пригожин получает безумные деньги из Центральноафриканской республики, Мали, других стран Африки и Ближнего Востока. Деньги, золото и другие ресурсы на территории этих государств отданы на разграбление Пригожину.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Располагая большими деньгами, Пригожин способен собрать в ЧВК Вагнера 50 тысяч человек. В ближайшее время появится много сырья для Вагнера и 40 новых частных военных компаний в России. Их пополнят российские военные, которые хлынут с фронта после наступления украинской армии и поражения России. Появится большое количество людей с оружием, которые привыкли убивать. Им больше некуда будет деваться.

Поэтому у Пригожина не будет проблем с пополнением его ЧВК.

Как вы думаете, есть ли у Пригожина реальные политические перспективы? Способен ли он создать свою политическую партию или даже получить шанс стать преемником Путина?

Думаю, преемника у Путина вообще не будет, а амбиции Пригожина будут отторгнуты чиновническим аппаратом. Пригожин бросил вызов глубинному государству, объявив войну генералам, чиновникам, министрам и другим госслужащим – они не примут Пригожина.

Пригожин сможет реализовать свои политические амбиции, если система власти в России чудом сохранится – тогда он может создать партию. Пригожин может завести своих людей в парламент, как это сделал "господин Ж" (Жириновский, - ред.) в рамках выборов в Госдуму РФ, которые состоялись 12 декабря 1993 года. Партия ЛДПР получила 23% голосов. Думаю, Пригожин может повторить этот успех. Впрочем, до парламентских выборов еще много времени.

Что касается президентских выборов, там решение будет принимать исключительно Путин. Если Путин сумеет сохранить свой режим и доживет до выборов, он сам подберет себе оппонентов, и я не думаю, что среди них будет Пригожин.

На мой взгляд, Пригожин получит возможность для развития своей политической карьеры после распада России – на территории, которая станет одним из обломков РФ. Возможно, Пригожину удастся заявить о своих политических амбициях определенной части российского населения.

А кто может стать союзником Пригожина в его политической борьбе?

Пригожин действует в рамках ситуативных союзов. До поры до времени его союзником был Кадыров. Говорят, у него были переговоры с главой Росгвардии Золотовым о союзе с МВД. Пригожин может создать временный союз, в том числе с кем-либо из действующих российских губернаторов.

Вероятно, за Пригожиным стоят братья Ковальчуки – узкий круг наиболее приближенных к телу Путина. Есть такая информация, однако в настоящий момент проверить ее невозможно.

Пригожин не будет создавать долгосрочных партнерств и заинтересован только в ситуативных союзах, которые намерен формировать по ситуации. Исключение – партнерство с Путиным, который является для Пригожина серьезной фигурой.

Бывший боевик "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что в России началась смута. По его словам, Пригожин, у которого серьезная "крыша", сделал заявку на реализацию сценария государственного переворота, а уже в конце лета ситуация в РФ может измениться до неузнаваемости. Как мы можем относиться к подобным заявлениям?

Такой прогноз я сделал еще несколько месяцев назад.

Гиркин и Пригожин – международные преступники, однако мыслят они рационально. Гиркин говорит внятно, и я очень надеюсь, что он доживет до своего пожизненного срока и проведет его в написании полезных воспоминаний.

Я думаю, что такие заявления – правда.

Мы часто слышим, что конфликт развивается по линии Пригожин-Минобороны. Создается впечатление, что рамки конфронтации на самом деле шире – Пригожина, вероятно, поддерживает влиятельная группа, ведь ему позволяют делать жесткие заявления. Кто может стоять за Пригожиным? Олигархическое окружение Путина или какая-либо группировка из спецслужб?

Вполне возможно, что за Пригожиным все-таки могут стоять братья Ковальчуки – достаточно влиятельные фигуры в окружении Путина. Информация об этом публиковалась в некоторых авторитетных источниках.

Кто за кем стоит – важный вопрос, однако нужно также обратить внимание и на то, насколько самостоятельна та или иная политическая фигура.

Мы знаем, кто изначально двигал Путина – сначала Собчак, потом Чубайс, следом за ними еще ряд лиц принимали участие в "спецоперации преемник". Однако со временем Путин соскочил с поводка и перестал быть зависимым. Спустя время Березовский умер явно не без помощи Путина, а Чубайс эмигрировал в Израиль.

Кто там еще остался? Юмашев и Дьяченко (зять и дочь первого президента РФ Бориса Ельцина, - ред.) явно не тянут на роль кукловодов.

Путин с августа 1999 года, когда стал председателем российского правительства, окончательно стал вести самостоятельную игру. Ельцин получил от Путина обещание, что Дьяченко, Юмашев и другие представители "семьи" останутся неприкосновенными.

Полагаю, что теперь достаточно самостоятельной фигурой стал и Пригожин. Он сам способен определять цели, объекты для нападок и выбирать нужные средства для выполнения задач.

Способен ли Пригожин пойти на конфликт с Путиным?

Вполне способен. Пригожин – уголовник с неплохим опытом выживания. Нужные для себя навыки он получил в тюрьме и в 1990-е годы. Он неплохо чувствует ситуацию. Если Путин будет ослаблен и станет понятно, что Акела промахнулся, Пригожин с удовольствием начнет рвать своего бывшего хозяина.

Правильно ли я понимаю, что в борьбе Пригожина и Минобороны победителей вы не видите и прогнозируете в итоге смуту в России?

Да, я думаю, что Россию ждет смута. Если бы Путин согласился, Пригожина могли бы раздавить в любую секунду – просто-напросто прихлопнуть на фронте, ведь для этого есть все основания и возможности. Даже сваливать ни на кого не надо, ведь идет война.

Получается, Минобороны из-за Путина не может уничтожить Пригожина, а Пригожин не способен уничтожить Минобороны, потому что Путин не сдает Шойгу. В этом и есть вся загвоздка противостояния.

Такая ситуация ведет Россию к смуте. Но смута в сложившейся обстановке больше выгодна Пригожину. Хотя уже даже Шойгу создал свою частную военную компанию. Создание министром обороны своей ЧВК – "потрясающая" история…

Как относиться к тезису о том, что Путин сам столкнул Пригожина и Минобороны для усиления между ними конкуренции и получения нужных для себя результатов? Аргумент неоднозначный, поскольку непонятно, какую можно получить выгоду от конфликта в ситуации, когда идет война.

Слишком тонкая шутка для нашего цирка. Вряд ли кто-то специально столкнет лбами противоборствующие группы, чтобы потом его называли чудаком на букву "М". Это равносильно тому, что надеть себе на голову помойное ведро вместе с помоями, похлопать по крышке сверху и весело сплясать. Непонятно, с какой целью нужно прибегать к такому шагу.

Противостояние Пригожина и Минобороны происходит по причинам, которые не зависят от Путина. Путин не реагирует на конфликт, потому что он утратил контроль над ситуацией в России. Что произошло на фронте – понятно, но там мало что от него зависит. Однако Путин явно не хотел, чтобы события, которые он устроил в России, развивались в рамках текущего сценария.