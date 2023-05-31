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"Нужно мстить лично Путину": Данилов ответил Кадырову на угрозы

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 11:48 обновлено 31 мая, 11:53
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Секретарь СНБО напомнил, что именно Россия убивала и уничтожала чеченский народ.
Рамзан Кадыров, Алексей Данилов
Данилов ответил Кадырову на его "месть" из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главарь Чечени Рамзан Кадыров пригрозил Украине показать свою "месть" на фронте. Однако в Украине решили отреагировать и рассказать Кадырову, куда именно ему стоит направить свою злость - на Путина. Об этом на своей странице в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил Кадырову о том, что именно РФ ранее уничтожала чеченцев. Данилов посоветовал Кадырову не забывать об этом, а вспоминать.

"Это россияне принесли на чеченскую землю столетие рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит", а тем, кто забыл, пора вспомнить", — подчеркнул Данилов.

Стоит отметить, что Кадыром был в бешенстве из-за атаки дронов по Москве и призвал Кремль ввести военное положение.

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские БПЛА "хотят вернуться к своим создателям". Подоляк предположил, что не все российские дроны "готовы атаковать Украину".

Смотрите видео о том, как украинские военные мастерски уничтожают врага:

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