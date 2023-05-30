"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на Москву

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что "играть в одностороннюю игру" не получится.

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Михаил Подоляк прокомментировал атаку дронов на Москву 30 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские БПЛА "хотят вернуться к своим создателям". Так он прокомментировал атаку дронов на столицу страны-агрессора Москву 30 мая.

Подоляк предположил, что не все российские дроны "готовы атаковать Украину".

"Вы же знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и тому подобное?" – сказал Подоляк в эфире программы Breakfast Show.

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Он также подчеркнул, что никаких уступок со стороны Украины в пользу России в полномасштабной войне не будет. А именно - невозможны никакие линии разграничения, как это было в период АТО на Донбассе в 2014 году.

"Все люди, которые почему-то считают, что могут играть в одностороннюю игру, то есть что можно будет разрушать суверенное государство совершенно безнаказанно, после пятнадцати месяцев они так и не поняли, что в принципе 14-го года у них не будет? Никакого там подписания линии разграничения. Что они дальше со своими понтами будут рассказывать, как они весь мир на колени ставят – этого не будет. Каждый из них будет отвечать в полном объеме", – заверил Подоляк.

Смотрите видео - Комментарий Подоляка утренней атаки дронов на Москву:

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Telegram-канал "Можем объяснить", проведя анализ того, где были замечены и сбиты дроны, пришел к выводу, что в эпицентре удара оказались имения путинской элиты.

В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

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