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В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

Алексей Тесля
31 мая 2023, 15:46 обновлено 31 мая, 15:49
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Удары Украины по территории РФ могут наноситься в целях самообороны, считает Штеффен Хебештрайт.
Патриот, Германия
Украина может бить по территории РФ, говорят в ФРГ / коллаж фото УНИАН и Us Army

Официальный Берлин прокомментировал ситуацию вокруг возможности Украины наносить удары по территории страны-агрессора РФ.

Международное право позволяет Украине наносить такие удары по территории России, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ответ на вопрос корреспондента DW.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что удары Украины по территории РФ могут наноситься в целях самообороны.

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В то же время официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

Отметим, что заявление представителя немецкого правительства прозвучало на фоне недавней атаке дронов на Москву.

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Ранее сообщалось, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.

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