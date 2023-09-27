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"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

Юлия Куришко
27 сентября 2023, 08:59 обновлено 27 сентября, 09:11
Свитан сообщил, что существуют механизмы, которые компенсируют потери противника, и они уже запущены в России.
'Увеличение потерь': Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян
Рассвет рассказал о мобилизации в РФ / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, соцсети

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, решится ли Путин мобилизовать 400-700 тысяч человек накануне президентских выборов в РФ.

Свитан отметил, что существуют механизмы, которые компенсируют потери противника, и они уже запущены в России. Известно, что рекрутинговые центры РФ набирают примерно столько людей, сколько уходит с фронта.

"Поэтому большой потребности в мобилизации у России просто нет, по крайней мере на данный момент, исходя из нынешней ситуации на поле боя. Не думаю, что российские власти пойдут на такой непопулярный шаг как мобилизация, особенно перед выборами. Единственное, что может их побудить на принятие такого решения - это увеличение потерь российской армии на линии фронта в результате нашего движения и прорыва. Как только потери россиян в сутки превысят 1,5-2 тысячи человек, тогда России придется включать механизм мобилизации", - пояснил эксперт.

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По его словам, пока с фронта не выбывает более 1,5-2 тысяч в сутки, россиянам достаточно того механизма восстановления, который есть у них сейчас. Причем пока что он работает с помощью меркантильной составляющей - финансового вознаграждения, социального пакета и отбора профпригодных для выполнения боевых задач.

"Если не будет апокалиптических изменений на линии фронта, в России не примут решение о широкой мобилизации", - отметил Свитан.

Напомним, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. Буданов заявил, что 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита", ее остатки отошли, а на замену прибыли российские десантные части.

ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами. Известно, что в ходе спецоперации уничтожения российского катера "Тунец", враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.
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новости России война в Украине мобилизация в армию
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