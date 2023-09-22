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Не все найдут скрытое число на картинке: оптическая иллюзия на сообразительность

Алёна Воронина
22 сентября 2023, 17:07 обновлено 22 сентября, 17:07
Чтобы разгадать загадку, придется расширить границы своего восприятия и посмотреть на рисунок с разных точек зрения.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти скрытое число за 10 секунд / коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Лишь люди с гибким мышлением и острым зрением смогут догадаться, где на этой картинке спряталось число. Новая оптическая иллюзия сразу сбивает с толку, очень быстро разгадать эту загадку не удастся.

На решение задачи дается всего 10 секунд, что делает его намного тяжелее, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим комнату с большими окнами, за которыми видны деревья, небо и облака. В помещении в тумбочках стоят книги, а на полу – вазоны в горшках. На полу постелен ковер.

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Сперва может казаться, будто такое небольшое количество предметов в комнате играет нам на руку, и потерянное число будет легче найти. Но это не совсем так – все равно придется прилагать усилия, чтобы увидеть ответ на эту загадку.

Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в общем, но если не удастся таким методом заметить число сразу, тогда беритесь осматривать каждый закуток рисунка отдельно.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям и посоревноваться с ними на время. Проверьте, у кого из вас меньше всего времени, чтобы найти правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Нужно найти скрытое число за 10 секунд / fresherslive

Если вам не удается найти утерянное число на картинке, даем подсказку – обратите внимание на кубок, который стоит и тумбочке.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
На картинке спрятана цифра "1", которая изображена на Кубке / fresherslive

Также мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти льва за 14 секунд. Такая загадка рассчитана на проверку внимательности. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд. Пресмыкающееся замаскировалось так, что даже люди с чрезвычайно гибким мышлением и острым взглядом не смогут быстро его найти.

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