Не все найдут скрытое число на картинке: оптическая иллюзия на сообразительность

Лишь люди с гибким мышлением и острым зрением смогут догадаться, где на этой картинке спряталось число. Новая оптическая иллюзия сразу сбивает с толку, очень быстро разгадать эту загадку не удастся.
На решение задачи дается всего 10 секунд, что делает его намного тяжелее, пишет Fresherslive.
На картинке мы видим комнату с большими окнами, за которыми видны деревья, небо и облака. В помещении в тумбочках стоят книги, а на полу – вазоны в горшках. На полу постелен ковер.
Сперва может казаться, будто такое небольшое количество предметов в комнате играет нам на руку, и потерянное число будет легче найти. Но это не совсем так – все равно придется прилагать усилия, чтобы увидеть ответ на эту загадку.
Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в общем, но если не удастся таким методом заметить число сразу, тогда беритесь осматривать каждый закуток рисунка отдельно.
Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям и посоревноваться с ними на время. Проверьте, у кого из вас меньше всего времени, чтобы найти правильный ответ.
Если вам не удается найти утерянное число на картинке, даем подсказку – обратите внимание на кубок, который стоит и тумбочке.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Также мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти льва за 14 секунд. Такая загадка рассчитана на проверку внимательности. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ящерицу на скале за 10 секунд. Пресмыкающееся замаскировалось так, что даже люди с чрезвычайно гибким мышлением и острым взглядом не смогут быстро его найти.
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