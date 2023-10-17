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Как называется на украинском торт "Монастырская изба": Авраменко ошарашил ответом

Алёна Воронина
17 октября 2023, 06:35
Часто название этого популярного десерта переводят дословно, хотя в украинском языке есть немало благозвучных соответствий.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко сказал, как называется на украинском торт "Монастырская изба"/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Мы часто привыкаем к названиям различных блюд, и отказаться от них становится очень трудно, даже если в них содержатся русизмы. Такая участь постигла, в частности, популярный торт с вишнями и сметанным кремом, который многие привыкли называть "Монастырська ізба".

Несмотря на то, что слова "ізба" в украинском языке нет, название этого торта закрепилось в речи именно в таком варианте.

Украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, какими благозвучными украинскими вариантами можно заменить название этого десерта. Он назвал два варианта.

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"Монастирська ізба" – именно так называют в моем русифицированном Запорожье этот торт (я эту вкуснятину люблю с детства). Но есть вкусное украинское название этого лакомства – "Смерекова хата". Именно его советую всем. Также распространен вариант "Дрова під снігом", – отметил языковед в Facebook.

Также он поинтересовался у своих подписчиков, как там, где они проживают, называют вишневый торт со сметанным кремом. В комментариях подписчики рассказали о еще ряде вариантов названия этого десерта – "Хатка", "Хатинка", "Дідова хатка", "Піраміда", "Вишнева гірка", "Дамські пальчики", "Зимова вишня", "Вишневі соти".

Ранее языковед Авраменко рассказал, можно ли поздравлять с "наступаючим святом". Чтобы не допускать такой ошибки, нужно знать, какими словами можно заменить это слово.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "з другої сторони" или "з іншої сторони". Характеризуя какой-то объект, мы часто говорим – "з одного боку він такий, а з другого такий". Языковед объяснил, правильно ли так говорить.

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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