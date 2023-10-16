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Как правильно – "поверхневі знання" или "поверхові": языковед объяснил ошибку

Алёна Воронина
16 октября 2023, 06:35
Нередко можно перепутать, какое из этих двух слов стоит использовать, когда мы говорим о неглубоких знаниях.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно говорить – "поверхневі знання" или "поверхові"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда мы говорим, что кто-то из наших знакомых имеет не очень много знаний в определенной области, то часто можно запутаться, какое из двух слов стоит использовать – "поверхневі знання" или "поверхові".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какое из этих слов правильно использовать в таком случае.

"Сегодня поговорим о словах, которые часто путают из-за их сходства. Например, когда мы говорим о неглубоких знаниях, правильно называть их "поверхневими" или "поверховими"? Конечно же "поверхові знання", – отметил языковед.

Он объяснил, что прилагательное "поверховий" имеет два значения. Первое – тот, что касается этажей, например, "сорокавосьмиповерховий". Второе – неглубокий, тот, что не касается сути дела, например, "поверхова рецензія" или "поверхові знання".

"А вот "поверхневий" имеет значение "тот, что размещается на поверхности или недалеко от нее". Например, "поверхневий обробіток ґрунту", – добавил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "поверхневі знання" или "поверхові":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, как правильно говорить - "їх речі" или "їхні речі". В употреблении этих слов нередко может возникать путаница. Языковед объяснил, как избежать ошибок, используя эти слова.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "з другої сторони" или "з іншої сторони". Характеризуя какой-то объект, мы часто говорим – "з одного боку він такий, а з другого такий". Языковед объяснил, правильно ли так говорить.

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