Только гений найдет ножницы на картинке за 10 секунд: сложная оптическая иллюзия

Многие мелкие детали будут отвлекать внимание и мешать сосредоточиться на основной задаче.

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Нужно найти ножницы на картинке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Головоломки и оптические иллюзии могут улучшить внимательность и научить видить даже самые маленькие детали, которые часто скрываются от наших глаз. Но для того, чтобы натренировать свою бдительность, нужно решать такие задачи регулярно. Следующая загадка может запутать кого-угодно, ведь нужно будет найти ножницы на картинке с большим количеством других мелких деталей.

На задание дается всего 10 секунд, пишет Fresherslive. За такой короткий промежуток времени справиться с загадкой смогут лишь самые сообразительные люди.

На рисунке мы видим большое количество различных по размерам болтов, саморезов и других мелких деталей. Они хаотично разбросаны по белой поверхности, что еще больше запутывает взгляд.

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Где-то среди этого беспорядка спрятаны ножницы. Заметить скрытый предмет – задача непростая.

Определить, где именно расположены ножницы, смогут только очень терпеливые и внимательные люди. Если вы уверены своих силах или хотите проверить уровень своей наблюдательности – тогда вам точно стоит разгадать эту загадку.

Контролировать время можно с помощью таймера или секундомера. Но если вам не удалось найти спрятанный предмет за 10 секунд, то не стоит опускать руки – продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Нужно найти ножницы на картинке за 10 секунд/ fresherslive

После разгадывания загадки можете предложить ее своим друзьям и родным, или даже устроить своеобразные соревнования и проверить, кто из вас справится с задачей быстрее.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить ножницы очень сложно/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти грабителя на картинке за 15 секунд. Грабитель хорошо спрятался на улице мегаполиса. Очень много деталей будут отвлекать от его поиска.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти львенка всего за 8 секунд. Чтобы быстро отыскать детеныша львов, нужно иметь действительно "орлиное зрение".

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