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Почему не стоит употреблять слово "клікати": языковед удивил ответом

Алёна Воронина
20 октября 2023, 18:23 обновлено 20 октября, 18:23
Это слово в наше время используется очень часто, но не все знают, что его нужно заменить украинским эквивалентом.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, можно ли употреблять слово "клікати"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Сейчас часто можно услышать слово "клікати", когда кто-то говорит о работе за ноутбуком или компьютером. Это слово обозначает нажатие клавиши мыши или нажатие, чтобы перейти по ссылке.

Но на самом деле вместо этого слова следует употреблять украинский аналог, который всем известен, однако используется не всегда, советует известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко. В своем новом уроке он объяснил, почему следует заменить слово "клікати".

"Сегодня разговор о новом в нашем языке слове "клікати", что означает нажимать клавишу компьютерной мыши или активировать ссылку. Слово "клікати" происходит от английского click, что означает "нажимать". Кстати говоря, оно уже попало в крупнейший 20-томный словарь украинского языка", – отметил языковед.

В то же время он подчеркнул, что использовать заимствованные из других языков слова следует только при крайней необходимости, а во всех остальных случаях лучше употреблять украинский аналог "клацати".

"Но есть такой совет – заимствованные слова нужно употреблять только при крайней необходимости, когда нет украинского соответствия. Так что если вы заботитесь о чистоте своей речи, употребляйте украинское слово "клацати". Например, "клацніть на посилання" или "перейдіть за посиланням/ покликанням". В заключение только добавлю – давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, можно ли использовать слово "клікати":

Ранее Авраменко рассказал, как называется украинским торт "Монастырская изба". Часто название этого популярного десерта переводят дословно, хотя в украинском языке немало благозвучных аналогов.

Также ранее популярный образовательный портал объяснил, почему нельзя говорить "тримаю слово" и как правильно сказать это высказывание на украинском. "Тримати" можно что-то буквально, например чашку, книгу или зонтик. А вот "тримати слово" в прямом смысле нельзя.

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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