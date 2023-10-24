В Украину ворвался 5-дневный шторм: страну накрыла почти 7-бальная магнитная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 7-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.
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Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 21 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. На таком уровне она продержалась еще два дня.
Уже сегодня, 24 октября, мощность бури повысится до почти 7-ми баллов. На следующий день сила геомагнитного шторма уменьшится до 5-ти баллов, после чего опустится до минимума.
Однако уже 27 октября страну может накрыть новая буря и ее мощность повысится до 4-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С и В. Специалисты считают, что 24 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 8 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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