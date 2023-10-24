В Украину ворвался 5-дневный шторм: страну накрыла почти 7-бальная магнитная буря

Украину накроет новая магнитная буря сразу после того, как закончится этот геомагнитный шторм.

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Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 7-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

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Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 21 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. На таком уровне она продержалась еще два дня.

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Уже сегодня, 24 октября, мощность бури повысится до почти 7-ми баллов. На следующий день сила геомагнитного шторма уменьшится до 5-ти баллов, после чего опустится до минимума.

Однако уже 27 октября страну может накрыть новая буря и ее мощность повысится до 4-х баллов.

Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С и В. Специалисты считают, что 24 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 8 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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