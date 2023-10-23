Похолодание и дождь: Украину накрывает непогода

В западных областях Украины синоптики прогнозируют туман.

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Прогноз погоды в Украине 24 октября / фото: pexels

Погода в Украине 24 октября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью и утром на территории западных областей синоптики прогнозируют туман.

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Прогноз погоды в Украине 24 октября / фото: ventusky

Погода 24 октября

В Украине 24 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в северо-восточных областях и на Закарпатье. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в южной части ночью 8-13°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 24 октября температура воздуха сильно снизится. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей. Там температура воздуха опустится до 7-17 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там температура воздуха повысится до 12-20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 24 октября / фото: meteoprog

Погода 24 октября в Киеве

В Киеве 24 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 11-16°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 24 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какая погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Прогноз погоды на выходные обнародовали в Укргидрометцентре. Там отметили, что погода будет относительно теплой. При этом будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди. Лишь в южных областях ожидаются летние +27 градусов, а осадков не будет.

Ранее синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич рассказали, в каких регионах испортится погода. Они сообщили, что дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом. Температура воздуха начнет подниматься в большинстве областей, но погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно дождливая.

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