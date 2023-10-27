Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 24 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующей день сила шторма повысилась на одну единицу и продержалась на таком уровне до 27 октября включительно.
Уже 28 октября мощность бури повысится до почти 8-ми баллов. На следующий день сила геомагнитного шторма уменьшится до 7-ми баллов, после чего опустится до минимума.
Однако уже 1 ноября страну может накрыть новая буря и ее мощность повысится до 4-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 28 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 14 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Другие новости:
- Налетит мощный циклон, будут лить дожди: на Украину надвигается новая погодная опасность
- Налетит ураган и ударят дожди: вся Украина будет "плавать"
- Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные