Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

Магнитная буря, которая накрыла Украину, продлится минимум 6 дней и лишь потом может пойти на спад.

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Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 24 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующей день сила шторма повысилась на одну единицу и продержалась на таком уровне до 27 октября включительно.

Уже 28 октября мощность бури повысится до почти 8-ми баллов. На следующий день сила геомагнитного шторма уменьшится до 7-ми баллов, после чего опустится до минимума.

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Однако уже 1 ноября страну может накрыть новая буря и ее мощность повысится до 4-х баллов.

Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 28 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 14 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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