Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

Во многих областях скорость ветра будет достигать 20 м/с. Синоптики предупреждают о поднятии уровня воды в реках.

https://glavred.info/synoptic/shtormovoy-veter-i-podtoplenie-v-ukraine-budet-bushevat-nepogoda-10512091.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 29 октября будет дождливой и очень ветреной. В Карпатах в этот день синоптики прогнозируют очень сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северо-западных областях и в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей ожидается значительное поднятие уровня воды в реках - кое-где на 3,2 м. Синоптики предупреждают о I уровне опасности и предупреждают о рисках затоплений.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: ventusky

Погода 29 октября

В Украине 29 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди в западных и Житомирской областях.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный, западный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра.

"Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей и в Крыму до 13°; днем 16 - 21°, в северной и восточной части 10-15°, на Черниговщине и Сумщине местами 6-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 29 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 6-10 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 13-21 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: meteoprog

Погода 29 октября в Киеве

В Киеве 29 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных дождей не прогнозируют. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.