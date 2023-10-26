Налетит ураган и ударят дожди: вся Украина будет "плавать"

На территории западных областей синоптики прогнозируют значительное повышение уровня воды.

https://glavred.info/synoptic/naletit-uragan-ta-vdaryat-doshchi-vsya-ukrajina-bude-plavati-10511623.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине 27 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 27 октября будет дождливой и очень ветреной. В Карпатах в этот день синоптики прогнозируют очень сильный ветер. Порывы будут со скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Если вам нравятся такие материалы, то предлагаем прочитать: В Украину ворвался 5-дневный шторм: страну накрыла почти 7-бальная магнитная буря.

Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут очень сильные дожди. Это приведет к значительному поднятию уровня воды в реках - кое-где на 2,5 м. Синоптики предупреждают о I уровне опасности в реках Закарпатской области.

видео дня

Прогноз погоды в Украине 27 октября / фото: ventusky

Погода 27 октября

В Украине 27 октября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди во всей Украине. На территории западных областей будут сильные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 12-17°; в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 27 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 8-15 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 15-22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 27 октября / фото: meteoprog

Погода 27 октября в Киеве

В Киеве 27 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 9-11°, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 27 октября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.