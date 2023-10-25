Налетит сильный ветер и зальет дождями: Украину накрывает жесткий шторм

В некоторых областях будет туман, а скорость ветра будет достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 26 октября / фото: pexels

Погода в Украине 26 октября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью и утром на территории западных и северных областей синоптики прогнозируют туман. В северо-западных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 26 октября / фото: ventusky

Погода 26 октября

В Украине 26 октября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди в северо-восточных, восточных областях и в Днепропетровской области. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 7-12°, в Крыму и на побережье морей до 16°; днем 13-18°, на юге страны местами 20-23°; на Черниговщине и Сумщине ночью 3-8° тепла, днем 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 26 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 6-10 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 14-22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 26 октября / фото: meteoprog

Погода 26 октября в Киеве

В Киеве 26 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и туман. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 13-18°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 26 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что Украину накрывает непогода, 23 октября придут похолодание и дождь. В западных областях Украины синоптики прогнозировали туман.

Также сообщалось, что в Украину ворвался 5-дневный шторм – страну накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Украину накроет новая магнитная буря сразу после того, как закончится этот геомагнитный шторм.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщал о том, что на Украину надвигаются сильные осадки. Уже на этой неделе в Украине будет дождливо, а местами даже ожидается снег.

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