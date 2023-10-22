Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

В некоторых областях скорость ветра составит 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине 23 октября / фото: pexels

Погода в Украине 23 октября будет дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

В северных областях порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Шквалы ожидают и в Киеве. Синоптики объявили штормовое предупреждение – и уровень опасности.

Погода 23 октября

В Украине 23 октября облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северо-восточных и восточных областях. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в западных и северных областях 11-16°; в южной части ночью 12-17°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog , 23 октября в некоторых областях еще продержится теплая погода, но в других областях будет холод. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 4-15 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 15-28 градусов тепла.

Погода 23 октября в Киеве

В Киеве 23 октября облачно с прояснениями. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°; в Киеве ночью 11-13°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какая погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Прогноз погоды на выходные обнародовали в Укргидрометцентре. Там отметили, что погода будет относительно теплой. При этом будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди. Лишь в южных областях ожидаются летние +27 градусов, а осадков не будет.

Ранее синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич рассказали, в каких регионах испортится погода. Они сообщили, что дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом . Температура воздуха начнет подниматься в большинстве областей, но погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно дождливая.

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