Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

После этого новая магнитная буря накроет Украину уже 27 октября.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6-ти баллов. Стоит отметить, что эта буря затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 18 октября. Тогда ее мощность была на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день сила геомагнитного шторма повысилась до почти 6-ти баллов.

Сегодня, 20 октября, мощность бури остается на уровне 5-ти баллов. Такая же сила шторма будет и на следующий день.

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Ожидается, что лишь 22 октября геомагнитный шторм начнет слабеть, а его мощность опустится до минимума. Однако уже 27 октября страну накроет новая магнитная буря.

Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С. Специалисты считают, что 20 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 24 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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