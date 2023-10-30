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Почему снится один и тот же человек: об этом догадываются не все

Алёна Воронина
30 октября 2023, 01:40
Есть два объяснения того, что значит, если несколько раз подряд снится один и тот же человек.
Сон, спать
Почему снится один и тот же человек/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если вы просыпаетесь утром и понимаете, что вам уже в который раз снова приснился один и тот же человек, то это может иметь два объяснения. Первое из них – с точки зрения психологов, второе – с позиции эзотериков.

Психологи отмечают, что если во сне снится один и тот же человек, то это указывает на наши мысли и внутренние переживания, связанные с этим человеком. Скорее всего, вы перед сном думали о каком-то человеке или ситуации, связанной с ним. Как известно, мозг ночью, пока мы отдыхаем, "переваривает" всю полученную за день информацию. И поэтому мысли человека, который о ком-то думал, могут отразиться в его сновидениях и принимать совершенно разные формы.

В таком случае важно обратить внимание на эмоциональную окраску сна. Например, если вам снится какой-то приятный сон, в котором несколько ночей подряд или не подряд фигурирует какой-то человек, то это может быть связано с определенными приятными событиями или вашими мыслями об этом человеке. Если кто-то снится в тревожном и пугающем сне, то возможно с этим человеком у вас связаны какие-то неприятные события или эмоции.

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Но стоит понимать, что бывают и очень странные сны, в которых можно увидеть события, которые никак не связаны напрямую с человеком, который в них фигурирует. Это может произойти, если определенная информация, события, воспоминания и переживания сочетаются во время сна.

Если вдруг приснился какой-то давний знакомый, с которыми вы уже много лет не видитесь и не общаетесь, это может, в частности, символизировать определенные события или период жизни, по которому вы скучаете.

Если снится человек, который умер, это может означать, что вы еще не оправились от пережитого.

С точки зрения эзотериков подход к объяснению снов другой. Они считают, что через сон происходит контакт подсознания человека с тонким миром – духовная связь с людьми независимо от времени и расстояния.

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