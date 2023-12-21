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Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

Алёна Воронина
21 декабря 2023, 05:50
Главред собрал список идей, которые пригодятся, если вы в поиске самого лучшего подарка.
Девочки, сестры, подарок
Что подарить сестре на Новый год/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Приближаются праздники, а вам до сих пор не приходит в голову, что подарить на Новый год сестре, чтобы подарок точно ей понравился? Выбор подарков – непростое дело, и часто приходится не один день ломать голову над этим сложным вопросом, чтобы иметь уверенность, что выбранная вещь точно принесет вашему дорогому человеку незабываемые впечатления.

Мы попытались облегчить вам задачу и собрали свой список из 10 идей для новогоднего подарка сестре. Возможно именно что-то из этого списка станет лучшим презентом дорогому человеку.

1. Smart гирлянда

"Умная" гирлянда может менять цвета и узоры. Именно благодаря такой особенности ее можно подстроить под любые потребности. Например, включить гирлянду в режим теплого свечения для спокойного домашнего вечера, а если запланирована новогодняя вечеринка – включить этот декор в режим ярких цветов. Такой декор является не только красивым, но и вполне практичным, ведь гирлянду можно вешать не только на елку, но и на перила лестницы, камин или подоконник.

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2. Теплый плед

Такой подарок будет вполне практичным – ваша сестра точно не будет мерзнуть холодными зимними вечерами. Плед станет отличным "союзником", если ваш родной человек любит проводить время за книгой или интересным фильмом, и не только тогда. А еще практичность этого подарка заключается в том, что плед можно использовать как покрывало на диване, кресле или кровати.

3. Формы для новогоднего печенья

Если ваша сестра любит что-то печь, то такой подарок точно пригодится ей. Можно найти самые разнообразные формы для печенья – на любой вкус, как говорится. Выбор довольно большой. Можно даже пойти более практичным путем и приобрести формы не для новогоднего печенья, а для такого, которое будет актуальным на протяжении всего года.

4. Бокалы для глинтвейна

Такой напиток приобретает популярность как раз в холодное время года, и он ассоциируется с теплом и праздником. Поэтому когда, как не на Новый год, дарить бокалы для глинтвейна. Вместе с такими бокалами можно также подарить бутылку хорошего красного вина и специи для приготовления глинтвейна.

5. Умный светильник

Таким светильником очень удобно пользоваться, ведь им можно управлять дистанционно, используя для этого приложения на смартфоне или голосовые команды. А еще этот подарок достаточно практичен из-за того, что позволяет выбирать уровень яркости, который пожелает человек. Так, если ваша сестренка будет читать книгу перед сном, она может включить яркий свет, а затем при необходимости может уменьшить яркость.

6. Электронная зубная щетка

Такой подарок – отличный способ показать, что вы заботитесь о ней и заботитесь о ее здоровье. Электронная зубная щетка – это наиболее практичный подарок, пользу которого трудно переоценить.

7. Беспроводные наушники

Такие наушники дают свободу передвижения – можно будет без проблем слушать музыку, убирая дома или готовя кушать, или отвечать на звонки, не отвлекаясь от дела, которым человек занят в этот момент.

8. Массажер для лица

Есть разные типы массажеров – роликовый, электрический вибромассажер или инструмент гуа-ша. Но какой бы из них вы ни выбрали, каждый поможет улучшить кровообращение, уменьшить отечности и снять напряжение в мышцах.

9. Теплый шарф

Такой подарок будет уместным в холодную погоду. Но шарф может не только согреть, но и стать выразительной деталью, которую ваша сестра сможет добавлять к различным образам из своей одежды.

10. Меховые тапочки

Они теплые, мягкие и комфортные. Можно будет подобрать любой фасон, который больше всего нравится вашей сестре.

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