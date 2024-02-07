Месяц ходил с ранением и лечил других: история одного из 'титанов' Крынков

За населенный пункт до сих пор продолжаются интенсивные бои.

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Дзензель лечил себя и других / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм "Грифон"

Боевой медик 501 ОБМП Александр Дзензель 60 дней держал непрерывную оборону Крынков Херсонской области, где накануне, 6 февраля, украинские защитники установили наш флаг.

Как сообщает сообщество подразделения БПЛА "Грифон" 501 ОБМП в Телеграмме, 6 декабря Дзензель выдвинулся на левобережье Днепра, где занимался эвакуацией воинов - организовал стабилизационный пункт в одном из подвалов.

"После того, как командир группы и весь сержантский состав был ранен и не мог выполнять дальше боевую задачу, Александр принял командование на себя", - говорится в сообщении. видео дня

Неоднократно рискуя собственной жизнью, Дзензель сумел организовать оборону и связь с пунктами наблюдения. По радиосвязи боец корректировал работу артиллерии, а также работу FPV пилотов и дронов обеспечения.

В одном из боев, 30 декабря, военный самостоятельно обезвредил двух оккупантов, но при этом сам был ранен в ногу. От эвакуации он отказался, потому что не хотел оставлять боевых побратимов и месяц пробыл в Крынках с ранением, которое постоянно донимало.

"Он самостоятельно делал себе перевязки и оказывал помощь своим собратьям, которые были вместе с ним. Также он, несмотря на собственное ранение, неоднократно участвовал в отражении вражеских штурмов и в контратаках. Но после того, как вражеская арта разбила позицию, он опять же самостоятельно нашел новое укрытие для своей группы и обустроил его и приготовил оборону", - делятся собратья Александра.

И только 5 февраля его эвакуировали на правый берег Крынков.

Флаг над Крынками

Во вторник, 6 февраля, стало известно, что Силы обороны Украины подняли украинский флаг в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонской области.

Однако, несмотря на это, интенсивные бои продолжаются, и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также уделяет большое внимание переправе и правому берегу.

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