Выход ВСУ из Авдеевки: ситуация в городе резко обострилась – эксперт

Необходимо не дать оккупантам развить темп наступательной операции, говорит Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил ситуацию в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, facebook.com/zhebrivskyi

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил ситуацию в Авдеевке Донецкой области.

Украинские войска смогли выполнить важные задачи в районе города, в частности, уменьшить наступательные возможности врага, заявил он в эфире Radio NV.

"Это уничтожение наступательного потенциала врага, то есть уменьшение их возможностей и уничтожение как можно большего количества техники, силы, средств противника. Это уже выполнено контингентом, который оборонял и продолжает оборонять Авдеевку, на отлично", — отметил эксперт.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается.

Собеседник считает, что даже несмотря на переброску туда бойцов третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы ВСУ все равно рано или поздно будут вынуждены выйти из города.

При этом он уверен в необходимости не дать оккупантам развить темп наступательной операции. ВСУ это тоже проделали, потому что враг "таки серьезно споткнулся об Авдеевку".

Мусиенко добавил, что украинским силам в Авдеевке удалось вытащить на себя большое количество российских резервов, которые враг мог использовать и на других направлениях.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось о том, что в Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции. Эвакуация и снабжение Авдеевки затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов. Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает всё новые и новые силы.

Напомним, командир из Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

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