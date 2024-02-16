'Есть важная миссия': в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины ведут войну с очень серьезным противником.

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В Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты продолжают наступление на Авдеевку с большой силой. Ситуация на этом отрезке фронта очень сложная, но украинские военные продолжают смело защищать город. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев отметил в интервью 24 Каналу, что для наших воинов важно защищать каждый украинский населенный пункт.

"Миссия Вооруженных Сил Украины - это защита украинской территории, независимости, суверенитета. Также это защита каждого украинского городка, поэтому не имеет значения, как этот городок называется - Авдеевка или как-то иначе", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины должны защищать нашу землю и изгнать из нее оккупантов. Он также подчеркнул, что трудно рассматривать возможность отступления, во время защиты украинских территорий была пролита кровь боевых побратимов.

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"Понятно, что с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих принимается решение об оставлении определенных позиций. Но я понимаю вес своего слова, поэтому не могу говорить о каких-либо тактических перемещениях подразделений Вооруженных Сил", - отметил Ковалев.

Он также отметил, что Президент Украины верно выразил мнение, что самое важное - это сохранение жизни и здоровья каждого военнослужащего. Кроме того, важно осознавать, что наша страна сегодня сталкивается с очень серьезным противником.

"Говоря о человеческом ресурсе, то даже с точки зрения математики мы понимаем, что противостоять и побеждать можно только новейшими технологиями, креативными решениями", - сказал спикер Генштаба.

Он отметил, что в условиях, когда российские оккупанты разрушают украинские города, оставляя украинским военным для обороны только руины, командиры должны принимать решения о тактических перемещениях, чтобы обеспечить возможность бойцам контратаковать и отражать атаки российских оккупантов.

Андрей Ковалев подчеркнул, что в условиях этой сложной войны самое важное - это сохранение жизни и здоровья украинских военнослужащих. В то же время, главная задача и функция Вооруженных Сил Украины заключается в защите украинской земли и городов, независимо от их названий.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий объяснил, насколько важно удержание города Авдеевка и подчеркнул, что даже в самых сложных условиях на поле боя главным приоритетом является сохранение жизни украинских военных.

В пределах города продолжаются жестокие бои, во время которых оккупанты осуществляют массированные бомбардировки и штурмы с нескольких направлений одновременно. Вооруженные Силы Украины используют все доступные средства для сдерживания врага и осуществляют плановое усиление подразделений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия в Авдеевке, где украинские военные отстаивают позиции и сдерживают продвижение врага на этом направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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