Собрали 70 тысяч солдат РФ: в ВСУ сообщили о новой 'горячей точке' на фронте

Под Бахмутом российские войска активно штурмуют позиции украинских Вооруженных сил, используя больше танков и бронемашин. Кроме этого, они привлекли пушки, ракетные системы залпового огня и активно используют управляемые авиабомбы. О боях на Бахмутском направлении рассказал представитель 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.
По словам Калашникова, под Бахмутом россияне сосредоточили от 60 до 70 тысяч человек живой силы.
Он отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается очень сложной и напряженной. Противник не прекращает попыток атаковать позиции украинских военных, особенно активные бои продолжаются в районе города Часов Яр, где в ходе наступления россияне привлекают механизированные войска. Также продолжаются штурмы в районе Клещеевки, Андреевки, а также на направлениях Хромового и Ивановского.
"То есть он (враг- ред.) пытается хоть где-то получить какое-то преимущество над нашими Силами обороны. Однако атаки мы отбиваем. Даже в некоторых локациях наоборот - освобождаем позиции от него, то есть освобождаем нашу территорию. Ситуация сложная, постоянно работает артиллерия и FPV-дроны", - констатировал пресс-офицер.
Как подчеркнул Калашников, на направлениях, которые являются приоритетными для российского командования, оккупанты активно используют артиллерию и авиацию.
"Достаточно неплохое огневое поражение он держит. Можно сказать, что он подтянул артиллерию непосредственно на некоторые локации, восстановил боезапас. Также постоянную поддержку оказывает РСЗО. И он еще пытается применять фугасные авиационные бомбы, которые хоть и являются управляемыми, но не на столько точны, как работает "арта", - отметил он.
Наступление россиян на востоке
Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сообщил, что бойцы бригады находятся в Авдеевке уже 12 дней и удерживают определенную территорию внутри города. В это время в городе проходят маневры Вооруженных сил Украины.
Российские войска проводят тактический разворот через Авдеевку, похожий на тот, что они выполнили в Бахмуте весной 2023 года. Эта ситуация может создать условия, при которых Силы обороны Украины будут вынуждены оставить свои позиции в этом населенном пункте Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
В районе Бахмута Силы обороны остановили контратаку россиян у Хромового. Украинским защитникам удалось уничтожить часть личного состава Российской Федерации и технику оккупантов. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.
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