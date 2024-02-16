Будут ли ТЦК ночами ходить по квартирам и домам: адвокат дал разъяснение

После того, как Кабмин разрешил ТЦК (военкоматом) во время военного положения работать в круглосуточном режиме. Как сообщает портал ТСН со ссылкой на свои источники в этих учреждениях, на самом деле туде еще не дошли дополнительные разъяснения по поводу такого изменения.
При этом некоторые из украинцев расценили такое разрешение так ‒ мол, якобы работники ТЦК теперь смогут ходить ночью по домам либо задерживать нарушителей комендантского часа.
"Например, если говорить о ВЛК, то она не проходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то еще с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы. То есть 24\7. А во время действия военного положения тем более", – сообщили ТСН в одном из областных ТЦК.
По словам представителей военкомата, они откровенно не понимают, что именно подразумевал Кабмин, разрешив ТЦК работать круглосуточно. К этому в ТЦК добавили, что не планируют заниматься нарушителями комендантского часа.
"Этот вопросы полиции", — сказал сотрудник ТЦК.
Как считает адвокат Ростислав Кравец, пока принципиальных изменений для ТЦК не случится.
"Я считаю, что это сделано для того, чтобы была возможность привлекать гражданских лиц к круглосуточной работе в военкоматах", – говорит адвокат Ростислав Кравец.
По поводу возможных ночных рейдов юрист тоже настроен скептически.
" Если так случится, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать дверь. Без решения следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение, лицо вправе никого не пускать. Если же речь идет о дворе частного дома, то без согласия владельца тоже не имеют права зайти на него. Попадание без согласия является незаконным проникновением", ‒ сказал Кравец.
Мобилизация 2024 - какие изменения ожидаются в ближайшее время
Президент Зеленский заявил, что в Украине хотят разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации. По словам президента, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.
Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК.
Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый заявил, что работники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице. Однако полномочий принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы они не имеют.
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