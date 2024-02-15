ВСУ остановили контратаку РФ: пресс-офицер бригады рассказал о жестких боях под Бахмутом

На южном фланге Бахмутского направления наблюдаются постоянные попытки врага продвинуться, там неоднозначное состояние, сказал Калашников.

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Возле Хромового украинская артиллерия остановила врага / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование объединенных сил ВСУ

На Бахмутском направлении ВСУ остановили контратаку россиян возле Хромового. Украинским защитникам удалось уничтожить часть личного состава РФ и технику оккупантов. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо".

По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются штурмовые действия россиян. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Хромового, Ивановского, оккупанты пытаются продвинуться к Часовому Яру.

"Именно у Хромового украинской артиллерией остановлена вражеская контратака, уничтожена часть личного состава РФ и 4 бронированные машины. Оккупанты привлекают разнообразную артиллерию - минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Также враг пытается на этом направлении привлекать авиацию - это управляемые авиационные фугасные бомбы", - рассказал Калашников. видео дня

Пресс-офицер отметил, что россияне постоянно пытаются продвинуться, но ВСУ не позволят оккупантам достичь успеха. Войска РФ нацелились на Клещеевку, поскольку это господствующая высота возле Бахмута.

"Россиянам то удается где-то продвигаться, то мы их отбрасываем. Там неоднозначное состояние... Россияне имеют приоритетные направления, они хотят закрыть именно южный фланг Бахмута, чтобы сконцентрироваться на направлении Часового Яра. Однако им это не удается, продолжаются жесткие бои", - подчеркнул Калашников.

Война в Украине

Напомним, украинские войска частично отходят на более выгодные позиции в Авдеевке. Представитель Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что на момент штурма 3-й штурмовой бригады не осталось ни одной подготовленной позиции. Он также отметил, что эвакуация и снабжение в Авдеевку затруднено, но запасная логистическая артерия помогает.

Также группировка российских войск на Ореховском направлении расширяется, отметил спикер командования "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он сообщил, что за последние дни или недели размеры этой группировки превысили те, что были задействованы на Авдеевском направлении. Россия может попытаться вернуть утраченные территории в Запорожской области, в частности в Роботино.

Кроме этого, ситуация в Авдеевке на момент заведения 3-й бригады чрезвычайно критическая, сообщает пресс-служба Третьей штурмовой. Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно семь бригад.

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