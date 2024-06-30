Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео

Пользователи социальных сетей были ошеломлены, когда узнали, как на самом деле изготавливаются их любимые шлепанцы. Видео, опубликованное в TikTok, показало сложную работу, которая происходит при изготовлении удобной обуви, чтобы изготовить готовое изделие, которое затем попадает в вашу корзину для покупок, сообщает Mirror.
Многие пользователи не могли поверить в этот процесс, наблюдая за тем, как работники фабрики изготавливают обувь.
На кадрах видно, как крошечные бусинки резины тщательно взвешиваются и отмеряются в отдельные чашки для каждой обуви, прежде чем они попадают в большой металлический пресс. Каждая форма на прессе образует форму для бегунка, крышка которого опускается на несколько секунд после того, как частицы аккуратно засыпаются внутрь.
Смотрите видео о том, как изготавливают шлепанцы:
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Затем видно, как работник поднимает крышку, а раздутые бусины волшебным образом соединяются вместе и превращаются в обувь. На видео показано, как излишки резины обрезаются, а обувь печатается штампом для нанесения слоганов и символов.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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