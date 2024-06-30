Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео

Пользователи социальных сетей не поверили своим глазам, когда узнали, как изготавливают супермодные шлепанцы благодаря фабрике, запустившей процесс на TikTok

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Как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео / Колажд Главред, фото: скриншот из видео

Пользователи социальных сетей были ошеломлены, когда узнали, как на самом деле изготавливаются их любимые шлепанцы. Видео, опубликованное в TikTok, показало сложную работу, которая происходит при изготовлении удобной обуви, чтобы изготовить готовое изделие, которое затем попадает в вашу корзину для покупок, сообщает Mirror.

Многие пользователи не могли поверить в этот процесс, наблюдая за тем, как работники фабрики изготавливают обувь.

На кадрах видно, как крошечные бусинки резины тщательно взвешиваются и отмеряются в отдельные чашки для каждой обуви, прежде чем они попадают в большой металлический пресс. Каждая форма на прессе образует форму для бегунка, крышка которого опускается на несколько секунд после того, как частицы аккуратно засыпаются внутрь.

видео дня

Смотрите видео о том, как изготавливают шлепанцы:

Затем видно, как работник поднимает крышку, а раздутые бусины волшебным образом соединяются вместе и превращаются в обувь. На видео показано, как излишки резины обрезаются, а обувь печатается штампом для нанесения слоганов и символов.

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