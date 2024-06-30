УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео

Юрий Берендий
30 июня 2024, 03:42
21
Пользователи социальных сетей не поверили своим глазам, когда узнали, как изготавливают супермодные шлепанцы благодаря фабрике, запустившей процесс на TikTok
Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео
Как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео / Колажд Главред, фото: скриншот из видео

Пользователи социальных сетей были ошеломлены, когда узнали, как на самом деле изготавливаются их любимые шлепанцы. Видео, опубликованное в TikTok, показало сложную работу, которая происходит при изготовлении удобной обуви, чтобы изготовить готовое изделие, которое затем попадает в вашу корзину для покупок, сообщает Mirror.

Многие пользователи не могли поверить в этот процесс, наблюдая за тем, как работники фабрики изготавливают обувь.

На кадрах видно, как крошечные бусинки резины тщательно взвешиваются и отмеряются в отдельные чашки для каждой обуви, прежде чем они попадают в большой металлический пресс. Каждая форма на прессе образует форму для бегунка, крышка которого опускается на несколько секунд после того, как частицы аккуратно засыпаются внутрь.

видео дня

Смотрите видео о том, как изготавливают шлепанцы:

Затем видно, как работник поднимает крышку, а раздутые бусины волшебным образом соединяются вместе и превращаются в обувь. На видео показано, как излишки резины обрезаются, а обувь печатается штампом для нанесения слоганов и символов.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шлепанцы
Реклама

Главное за день

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

02:36 Украина
Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

01:30 Мир
Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:41 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 6209

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Условие, которое поставит Путина на место : в США назвали сценарий конца войны 5120

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание 3868

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие 2105

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Последние новости

05:00

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видеоВидео

02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

01:30

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

29 июня, суббота
23:51

Байден будет бороться: чего ждать дальше?Видеоблоги

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
23:41

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:18

Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самиммнение

22:41

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

22:16

Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

Реклама
21:27

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

21:17

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть детиФото

20:23

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

19:58

Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхакВидео

19:06

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

18:47

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

18:35

Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

17:57

Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

17:53

Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

17:43

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Реклама
16:58

"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

16:45

"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

16:44

Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочериФото

16:18

Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

Реклама
12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

11:11

Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плодыВидео

11:02

Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять