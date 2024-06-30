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Есть улучшение ситуации: ВСУ снова удалось отодвинуть врага на Харьковщине

Анна Косик
30 июня 2024, 12:15
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По всему фронту враг не прекращает мощных атак, однако ВСУ удалось улучшить свое положение на Харьковщине.
Всу, армия рф
ВСУ отбрасывают врага на Харьковщине, однако армия РФ имеет успех в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: flickr

Ситуация по всей линии фронта все еще остается сложной и динамичной. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников и имеют кое-где результаты. Но ВСУ удалось устроить врагу дополнительные проблемы на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

По состоянию на 29 июня у противника есть успехи в Донецкой области. Особенно сложная для ВСУ ситуация в направлении Часового Яра и Торецка. Но украинские защитники отбили новые позиции оккупантов в районе Волчанска, а также провели успешные контратаки в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка. Врага удалось отодвинуть.

Романенко утверждает, что в целом по фронту идут тяжелые бои. А на других участках критически важных тактических изменений не зафиксировано - ВСУ продолжают отбивать штурмы врага.

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Эксперт отдельно прокомментировал работу украинских сил в направлении Крыма, в частности вероятное поражение российских установок ПВО С-500. По его словам, это очень важное событие и указывает на недостатки систем РФ. Ведь они то ли не обнаруживают украинские беспилотники во время атак, то ли замечают их, когда уже поздно.

"С-300/С-400, вероятно, не справились с поражением ракетами ATACMS. Поэтому завезли туда "Прометеи" как "аналоговнетное" оружие. Этот комплекс предназначен прежде всего для уничтожения баллистических ракет среднего радиуса действия, поэтому могли сбивать ATACMS, но им этого не удалось", - подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее стало известно, что бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов или будут доукомплектовывать, или выведут из района боевых действий.

Недавно подразделения Сил обороны Юга нанесли результативные удары по местам дислокации российских оккупантов и их тылам. В течение суток было уничтожено 65 оккупантов, а также ликвидировано более 30 единиц военной техники РФ.

Напомним, на Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач. Не исключено, что именно смерти их командиров выбили оккупантов из колеи.

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