'Жаль, что мы не можем': Зеленский сделал заявление об ударах по Кремлю

Президент Украины отметил необходимость получения дальнобойного оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

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Зеленский высказался по поводу ударов вглубь территории России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, flickr.com

Украина, даже при условии получения разрешения от союзников на удары западным оружием вглубь территории России, не сможет атаковать Кремль. Ограниченный радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти" в Италии.

"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанция, о которой говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни - Главред)", - сказал Зеленский.

По словам президента, оружие, которое имеют западные союзники, в частности Италия, способно преодолевать расстояние лишь до 200 километров. Он подчеркнул, что этого недостаточно для достижения стратегических целей. Зеленский также пошутил, что итальянские производители оружия должны "стараться больше", чтобы помочь Украине в этом вопросе.

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Президент напомнил, что вопрос дальнобойности является критическим, ведь российские войска ежемесячно используют более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины "и нет ключа к решению этой проблемы, они не остановятся". Российские оккупанты используют авиабазы, расположенные на расстоянии 100-300 километров от границы, для ударов КАБами.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским", - подчеркнул глава государства.

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по важным военным объектам на территории России поможет защитить гражданских и вытеснить оккупантов из Украины. Во время совместного заявления с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом он отметил, что такое разрешение должны предоставить четыре страны: США, Великобритания, Франция и Германия.

В пятницу, 6 сентября, на заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия переместила свою авиацию, которую использует для ударов авиабомбами, за пределы радиуса действия ракет ATACMS. Он отметил, что Украина имеет собственные средства для ударов по целям, недосягаемым для ATACMS, и США сосредоточены на повышении ее эффективности.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев хочет использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, а США рассматривают этот запрос. По данным CNN, Украина передала список целей, которые ВСУ планируют поразить.

Известно также, что США уже более месяца якобы не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

Ранее стало известно, что несмотря на запрос Украины к ряду партнеров о разрешении на удары по территории страны-агрессора России западным вооружением, решение все еще не принято. Сейчас продолжаются переговоры с западными странами, однако, когда Украина сможет рассчитывать на такое согласование, сказать сложно.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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