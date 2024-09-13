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Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

Руслана Заклинская
13 сентября 2024, 20:33
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Украине постоянно не хватает зенитных ракет для Patriot, поэтому военные вынуждены экономить на боеприпасах, рассказал президент.
Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком
Украине не хватает зенитных ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Украина, вероятно, имеет больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем заявлялось публично. Хотя официально известно о четырех системах, реальная ситуация лучше. Об этом намекнул президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме Ялтинская европейская стратегия.

"Вы сказали, что у нас четыре "Петриоты". Я не могу говорить, сколько. Но я так бы сказал: их недостаточно, но, слава богу, реальность более позитивная, чем официальная информация", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что важно не только количество систем ПВО, но и возможность их работы. По его словам, Украине постоянно не хватает зенитных ракет, из-за чего украинские защитники вынуждены экономно их тратить.

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"Такой пример, как работают наши специалисты, которые большие молодцы. Желательно две ракеты на цель, а они - знаете, как украинцы - лучше одну... В этом юморе и трагедия, потому что у них просто недостаточно этих ракет. Вот вам и вся экономия, и на это надо обращать внимание", - рассказал Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Предоставление Украине систем Patriot - последние новости

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Указ вступил в силу 5 сентября после принятия законопроекта Сенатом и Палатой депутатов Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Румынии Клауса Йоханниса, правительство и парламент Румынии за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что это важный вклад в защиту украинского неба и гражданской инфраструктуры от российских атак.

Как сообщал Главред, США планируют предоставить Украине 7 систем Patriot. Также Украина ожидает Patriot из Израиля.

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