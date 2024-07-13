Новые Patriot и SAMP/T не защитят крупные города Украины: тревожный прогноз Bild

Новые системы ПВО не смогут использовать в областях, которые находятся слишком близко к линии фронта.

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Украине передадут больше систем Patriot / Википедия, defense.gov

Новые системы Patriot и SAMP/T, которые поставят Украине западные партнеры, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов от российских ракетных ударов.

Как пишет немецкое издание Bild, к такому выводу пришли эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель.

Уточняется, что на сегодня два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу, при этом недавно страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T.

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Где могут использовать новые комплексы ПВО

По мнению экспертов, новые комплексы ПВО могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

При этом их не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта. Там развита российская разведка дронами, велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО российским оружием. Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет.

Система ПВО SAMP/T - что о ней известно SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд. 27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине. 15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T. В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

По словам Гресселя, Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное ПО. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить или защитить. В отличие от пары Patriot и немецкой Iris-T, которые взаимодополняют друг друга.

/ Bild

Ранее сообщалось, что США могут направить Украине семь систем Patriot. Западные партнеры готовятся озвучить свежие новости по системам противовоздушной обороны для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины. Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщила датский премьер Метте Фредериксен.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.

/ Главред

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