УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новые Patriot и SAMP/T не защитят крупные города Украины: тревожный прогноз Bild

Алексей Тесля
13 июля 2024, 12:40
242
Новые системы ПВО не смогут использовать в областях, которые находятся слишком близко к линии фронта.
Patriot
Украине передадут больше систем Patriot / Википедия, defense.gov

Новые системы Patriot и SAMP/T, которые поставят Украине западные партнеры, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов от российских ракетных ударов.

Как пишет немецкое издание Bild, к такому выводу пришли эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель.

Уточняется, что на сегодня два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу, при этом недавно страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T.

видео дня

Где могут использовать новые комплексы ПВО

По мнению экспертов, новые комплексы ПВО могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

При этом их не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта. Там развита российская разведка дронами, велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО российским оружием. Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет.

Система ПВО SAMP/T - что о ней известно

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.

SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине.

15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T.

В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

По словам Гресселя, Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное ПО. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить или защитить. В отличие от пары Patriot и немецкой Iris-T, которые взаимодополняют друг друга.

Screenshot
/ Bild

Ранее сообщалось, что США могут направить Украине семь систем Patriot. Западные партнеры готовятся озвучить свежие новости по системам противовоздушной обороны для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины. Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщила датский премьер Метте Фредериксен.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО война России и Украины ЗРК Patriot
Реклама

Главное за день

"Должен быть разрушен": в ГУР спрогнозировали удары по Крымскому мосту

"Должен быть разрушен": в ГУР спрогнозировали удары по Крымскому мосту

13:56 Украина
"Спровоцируем панику": Буданов ответил, есть ли угроза наступления РФ с севера

"Спровоцируем панику": Буданов ответил, есть ли угроза наступления РФ с севера

13:39 Украина
Новые Patriot и SAMP/T не защитят крупные города Украины: тревожный прогноз Bild

Новые Patriot и SAMP/T не защитят крупные города Украины: тревожный прогноз Bild

12:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки 44986

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин 9637

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух 7063

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

Забрала скорая : предательница Наташа Королева попала в беду 2847

"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

Последние новости

13:56

"Должен быть разрушен": в ГУР спрогнозировали удары по Крымскому мосту

13:39

"Спровоцируем панику": Буданов ответил, есть ли угроза наступления РФ с севера

13:03

Прожигает даже металл: на фронте набирает обороты "горячее оружие" - Forbes

12:40

Новые Patriot и SAMP/T не защитят крупные города Украины: тревожный прогноз Bild

12:36

Как спасти грушу от ржавчины: садовод рассказал, чем обрабатывать деревоВидео

Россия загнана в угол: зачем Кремль угрожает подрывом ГЭС возле КиеваРоссия загнана в угол: зачем Кремль угрожает подрывом ГЭС возле Киева
11:47

Кремль уже не может скрыть свои потери: россияне раздражены действиями РФ - ГУР

11:40

В Украине ужесточают отключения электроэнергии: новый график на 13 июля

11:22

100 тысяч снарядов в месяц: Павел рассказал о поставках снарядов из Чехии в Украину

10:52

"Это самооборона": в Польше не исключают сбивания ракет РФ над Украиной

Реклама
10:09

Дроны атаковали НПЗ в Ростовской области: вспыхнул мощный пожарВидео

10:04

Чмерковский показал сына и рассекретил имя

09:45

Алек Болдуин плакал в зале суда: суд вынес окончательное решениеВидео

09:41

До плюс 60 градусов: Украину "раскалит" до рекордных показателей

09:14

ВСУ выбили оккупантов из села на Харьковщине - Deep State

08:38

Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

08:19

Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

08:10

О Байдене, его оговорках и почему это катастрофа для его кампаниимнение

06:10

У россиян катастрофа: какие потери несут оккупантымнение

05:55

6-балльный шторм затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

05:28

Украина и США готовят мощную месть за "Охматдет": что может ждать РФ

Реклама
04:50

Только самые внимательные найдут 3 отличия по картинке с котом за 12 секунд: сложная загадка

04:23

Что будет, если не забрать посылку из "Новой почты" - правила 2024 года

03:40

Позвали риэлторов: Лопес и Аффлек официально пытаются продасть свое поместье

03:00

Предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности - детали

02:40

"Получили обещания": раскрыты неутешительные итоги саммита НАТО для Украины

02:10

Продукты будут храниться дольше: как правильно привести в порядок холодильник

01:35

Очень сложная головоломка: нужно найти трофей менее чем за 30 секунд

12 июля, пятница
23:58

Могли ударить по Пушилину: новые детали взрывов в Мариуполе - на месте много скорых

23:32

Участник "Голоса" получил серьезное ранение на фронте

23:21

Срок достаточно мал: как часто следует менять сиденье унитаза - ответ шокирует

23:14

Роды длились 47 секунд: Макс Чмерковский стал отцом в третий раз

22:57

Потеряли целую дивизию: Жорин рассказал о масштабном разгроме на Харьковщине

22:06

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

21:25

"Это реалистичный срок": стало известно когда Украина станет членом НАТО

21:15

РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы

21:02

Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурмановВидео

20:55

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:31

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

19:45

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

19:41

Обама и Пелоси готовят свержение Байдена - ЯковинаВидеоблоги

Реклама
19:21

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

19:16

Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результатВидео

19:10

Тайная игра против Украины: кто за ней стоитмнение

18:50

Вешалки для одежды могут испортить одежду: как правильно складывать вещи

18:45

"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

18:44

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине: что удалось уничтожить

18:38

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 13 июля

18:34

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

18:07

Как получить компенсацию за поврежденное жилье: в Раде пояснили, что нужно делать

18:04

Пассия Мурата Налчаджиоглу "удалила" его и сделала громкое заявление

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять