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Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

Анна Косик
13 сентября 2024, 19:52
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Изменение политики мероприятия по использованию дальнобойных ракет по России может привести к ослаблению террора РФ.
ATACMS, Storm Shadow
Западные ракеты очень эффективны против российских стратегических целей / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В последние дни США и Великобритания активно обсуждают возможность предоставления Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора России.

Если западные партнеры таки изменят свою политику в этом вопросе, Украина сможет уничтожать вражеские авиабазы, склады боеприпасов и цели, представляющие угрозу украинской стороне. Об этом пишет The Times.

Научный сотрудник американского аналитического центра Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что на территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию.

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В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения укрепленных бункеров, складов горючего, ремонтных баз, командных пунктов и других ключевых логистических объектов.

Представитель украинских военных также подчеркнул, что изменение западной политики может предотвратить российские атаки и способствовать эффективному сдерживанию. Это, в свою очередь, приблизит Украину к завершению войны.

Старший научный сотрудник в Международном институте стратегических исследований Бен Барри подтвердил эффективность американских ракет против стратегически важных целей в РФ.

"Они прекрасно подходят для наземных объектов, тогда как Storm Shadow больше полезны для проникновения в укрепления. Это как сравнивать нож и вилку - каждый инструмент имеет свою функцию, но вместе они работают лучше", - добавил он.

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ATACMS / Инфографика: Главред

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Предоставление разрешения на удары по России

Накануне генерал-лейтенант и первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, комментируя вероятность получения разрешения на удары по территории РФ заявил, что целями баллистических ракет ATACMS являются не только военные аэродромы РФ.

Впоследствии президент Украины заявил, что не уверен, будет ли обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о разрешении на удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако Зеленский ожидает положительного решения.

Ранее сообщалось, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в РФ. Решение приняли частным образом, поэтому о нем не объявили 13 сентября во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

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ATACMS Ракеты Storm Shadow Ракетная атака на Украину
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