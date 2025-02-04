Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые управляемые авиабомбы

Вы узнаете:
- Авиабомбы могли создать специально для потребностей ВСУ
- Как давно Украина использует 500-фунтовые (227 кг) бомбы JDAM-ER
Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83, которые адаптировали под комплект планирования и коррекции JDAM-ER. Об этом сообщает The Aviationist.
На видео, которое опубликовала в Facebook 39 бригада тактической авиации можно видеть, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции российских военных.
Наиболее интересно то, что ранее было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64, соответственно.
Американцы не упоминали о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов. Специалисты предполагают, что его могли создать специально для потребностей ВСУ.
Военная помощь Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.
Ранее сообщалось о том, что Шольц считает идею Трампа эгоистичной. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.
Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.
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Что такое JDAM
JDAM (Joint Direct Attack Munition) является специальным комплектом, который превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемые за счет дооборудования аэродинамическими комплектами с наведением по GPS. JDAM начали эксплуатировать в 1999 году.
Позже был создан комплект JDAM-ER. Благодаря использованию специальных крыльев дальность этой версии может превышать 70 км, что позволяет самолету-носителю действовать на относительно безопасном расстоянии.
Известно, что Украина использует 500-фунтовые (227 кг) бомбы JDAM-ER с 2023 года. В прошлом году партию JDAM-ER нашей стране передала Австралия.
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